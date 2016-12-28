Всі розділи
Укр / Рус

Статки найбагатших людей світу зросли на 237 мільярди

Середа, 28 грудня 2016, 15:44

Поточний рік, який в Європі і США привів до влади популістів, приніс найбагатшим людям світу додаткові 237 млрд доларів.

Про це пише liga.net з посиланням на Bloomberg.

Видання уточнює, посилаючись на власний індекс мільярдерів, що сумарний особистий статок найбагатших людей в кінці торгової сесії 27 грудня зріс на 5,7% до 4,4 трлн дол.

Найбільше додав Уоррен Баффет: +11,8 млрд доларів за підсумками року.

Взагалі в п'ятірці найбагатших найбільше зросли статки чотирьох громадян США, включаючи згаданого Баффета, засновника Microsoft Білла Гейтса і нафтового магната Гарольда Хемма.

Bloomberg відзначає, що американські мільярдери в більшості своїй підтримували конкурента Дональда Трампа - кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Незважаючи на це, після оголошення перемоги Трампа їхні статки зросли на 77 млрд доларів - на тлі чуток про те, що Трамп займеться дерегуляцією, яка піде на користь американської промисловості.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Баффетт
Матеріали за темою
Уоррен Баффетт купить Duracell за 4,7 мільярда 13 листопада 2014, 20:53
Мільярдер Баффетт втратив 2,52 мільярда через IBM і Coke 23 жовтня 2014, 13:09
Баффетт купив акцій Exxon Mobil на суму 3,45 мільярда 15 листопада 2013, 10:51
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті