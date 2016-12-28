Статки найбагатших людей світу зросли на 237 мільярди

Поточний рік, який в Європі і США привів до влади популістів, приніс найбагатшим людям світу додаткові 237 млрд доларів.

Про це пише liga.net з посиланням на Bloomberg.

Видання уточнює, посилаючись на власний індекс мільярдерів, що сумарний особистий статок найбагатших людей в кінці торгової сесії 27 грудня зріс на 5,7% до 4,4 трлн дол.

Найбільше додав Уоррен Баффет: +11,8 млрд доларів за підсумками року.

Взагалі в п'ятірці найбагатших найбільше зросли статки чотирьох громадян США, включаючи згаданого Баффета, засновника Microsoft Білла Гейтса і нафтового магната Гарольда Хемма.

Bloomberg відзначає, що американські мільярдери в більшості своїй підтримували конкурента Дональда Трампа - кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Незважаючи на це, після оголошення перемоги Трампа їхні статки зросли на 77 млрд доларів - на тлі чуток про те, що Трамп займеться дерегуляцією, яка піде на користь американської промисловості.