Статки найбагатших людей світу зросли на 237 мільярди
Поточний рік, який в Європі і США привів до влади популістів, приніс найбагатшим людям світу додаткові 237 млрд доларів.
Про це пише liga.net з посиланням на Bloomberg.
Видання уточнює, посилаючись на власний індекс мільярдерів, що сумарний особистий статок найбагатших людей в кінці торгової сесії 27 грудня зріс на 5,7% до 4,4 трлн дол.
Найбільше додав Уоррен Баффет: +11,8 млрд доларів за підсумками року.
Взагалі в п'ятірці найбагатших найбільше зросли статки чотирьох громадян США, включаючи згаданого Баффета, засновника Microsoft Білла Гейтса і нафтового магната Гарольда Хемма.
Bloomberg відзначає, що американські мільярдери в більшості своїй підтримували конкурента Дональда Трампа - кандидата від демократів Хілларі Клінтон.
Незважаючи на це, після оголошення перемоги Трампа їхні статки зросли на 77 млрд доларів - на тлі чуток про те, що Трамп займеться дерегуляцією, яка піде на користь американської промисловості.
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