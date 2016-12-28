НБУ суттєво знизив офіційний курс гривні

Національний банк на 28 грудня знизив офіційний курс гривні на 29 копійки та встановив його на рівні 26,65 гривні за долар.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 27,83 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3791 гривні.

Нагадаємо, 27 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 46,8 млн доларів при попиті банків 68,1 млн доларів.

Економічна правда