НБУ суттєво знизив офіційний курс гривні
Середа, 28 грудня 2016, 09:18
Національний банк на 28 грудня знизив офіційний курс гривні на 29 копійки та встановив його на рівні 26,65 гривні за долар.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 27,83 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,3791 гривні.
Нагадаємо, 27 грудня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 46,8 млн доларів при попиті банків 68,1 млн доларів.
Економічна правда
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Коментарі — 2
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IP: 93.74.171.---al_rat28.12.2016 09:55
Арий Ван Дер Вальк: а ще свята, скільки витягнуть грошей з простих людейВытягивают как обычно клещами?
IP: 94.25.179.---Арий Ван Дер Вальк28.12.2016 09:52
Так їм сукам вигідний низький курс, а ще свята, скільки витягнуть грошей з простих людей