Комітет Мінінфраструктури затвердив підвищення тарифів "УЗ"

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".

Про це заявив голова "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на підсумковій прес-конференції в Міністерстві інфраструктури.

"Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів", - сказав він.

В свою чергу, міністр інфораструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про підвищення тарифів на пасажирські перевезення зазначив, що він проти підвищення тарифів.

Як відомо, "Укрзалізниця" заклала у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.

Федір Попадюк, ЕП