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Комітет Мінінфраструктури затвердив підвищення тарифів "УЗ"

Вівторок, 27 грудня 2016, 18:29 — Федір Попадюк

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".

Про це заявив голова "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на підсумковій прес-конференції в Міністерстві інфраструктури.

"Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів", - сказав він.

В свою чергу, міністр інфораструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про підвищення тарифів на пасажирські перевезення зазначив, що він проти підвищення тарифів.

Як відомо, "Укрзалізниця" заклала у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.

Федір Попадюк, ЕП

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тарифи Укрзалізниця
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