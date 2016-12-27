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Росія підключила окупований Крим до своєї ГТС

Вівторок, 27 грудня 2016, 13:52

Росія підключила окупований Крим до своєї газотранспортної системи.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Як наголошується, постачання газу на окупований півострів здійснюватимуться за новим магістральним газопроводом Краснодарський край - Крим.

Президент Росії Володимир Путін повідомив про плани побудувати в 2017-2018 році, дві електростанції потужністю по 470 мегават, на базі газу, що надходить в окупований Крим.

Як відомо, російське "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", яке після анексії Криму незаконно заволоділо активами української компанії "Чорноморнафтогаз", щорічно на шельфі Чорного моря добуває 2 млрд куб. м природного газу.

Крім того про незаконну установку бурових платформ в українських водах прикордонники повідомляли вже неодноразово.

Економічна правда

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