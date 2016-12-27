Кубів: Україна виконала всі вимоги МВФ

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє про виконання Україною всіх вимог Міжнародного валютного фонду.

Про це він повідомив на підсумковій прес-конференції в Кабінеті міністрів, передають "Українські новини".

"Щодо виконання умов МВФ: Україна домашнє завдання щодо зобов'язань МВФ, які ми обіцяли в підписаних меморандумах, виконала", - заявив Кубів.

Щодо Фонду державного майна і приватизації, він зазначив, що сьогодні ним керує Ігор Білоус і існує чітка програма проведення оцінки й аудиту.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі попередньо оцінює зростання внутрішнього валового продукту в 3-у кварталі в 2%, порівняно з 3-м кварталом 2015 року.