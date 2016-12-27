Всі розділи
Укр / Рус

Кубів: Україна виконала всі вимоги МВФ

Вівторок, 27 грудня 2016, 12:48

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє про виконання Україною всіх вимог Міжнародного валютного фонду.

Про це він повідомив на підсумковій прес-конференції в Кабінеті міністрів, передають "Українські новини".

"Щодо виконання умов МВФ: Україна домашнє завдання щодо зобов'язань МВФ, які ми обіцяли в підписаних меморандумах, виконала", - заявив Кубів.

Щодо Фонду державного майна і приватизації, він зазначив, що сьогодні ним керує Ігор Білоус і існує чітка програма проведення оцінки й аудиту.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі попередньо оцінює зростання внутрішнього валового продукту в 3-у кварталі в 2%, порівняно з 3-м кварталом 2015 року.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

МВФ МЕРТ
Матеріали за темою
Данилюк розповів, коли МВФ може вирішити долю траншу для України 23 грудня 2016, 19:39
Глава НБУ очікує транш МВФ в січні 2017 року 22 грудня 2016, 21:05
Україна та МВФ: час покидати рятівні обійми? 21 грудня 2016, 09:30
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.236.225.---Грабовський Валер'ян27.12.2016 13:04
півКуба може тепер спекулювати спокійно
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті