Кубів: Україна виконала всі вимоги МВФ
Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявляє про виконання Україною всіх вимог Міжнародного валютного фонду.
Про це він повідомив на підсумковій прес-конференції в Кабінеті міністрів, передають "Українські новини".
"Щодо виконання умов МВФ: Україна домашнє завдання щодо зобов'язань МВФ, які ми обіцяли в підписаних меморандумах, виконала", - заявив Кубів.
Щодо Фонду державного майна і приватизації, він зазначив, що сьогодні ним керує Ігор Білоус і існує чітка програма проведення оцінки й аудиту.
Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі попередньо оцінює зростання внутрішнього валового продукту в 3-у кварталі в 2%, порівняно з 3-м кварталом 2015 року.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.