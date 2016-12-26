Всі розділи
Укр / Рус

Маск обіцяє, що електрокари Tesla заряджатимуться до 10 хвилин

Понеділок, 26 грудня 2016, 20:29

Швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.

Про це натякнув голова Tesla Ілон Маск, переписуючись у своєму Twitter з одним з представників автомобільних ЗМІ.

За словами Маска, пристрій швидкої зарядки третього покоління вже знаходиться в розробці.

 

Дата його презентації поки що невідома, проте керівник Тесла заявив, що після купівлі енергетичної компанії SolarCity робота в цьому напрямі істотно прискорилися.

Він також підкреслив, що SolarCity оснащуватимуть станції Tesla Supercharger сонячними батареями.

Очікується, що зарядки Tesla Supercharger потужністю більше 350 кВт дозволять заряджати електромобілі всього за 10-15 хв.

На сьогодні найпотужнішими станціями Tesla Supercharger є пристрої другої генерації – їх вихідна потужність складає 145 кВт.

Нагадаємо, цієї осені стало відомо, що концерни BMW, Daimler, Ford і Volkswagen Group побудують в Європі мережу електромобільних зарядок віддачею 350 кВт. Нова мережа складатиметься з 400 точок, а з’явиться вона до 2020 року.

e-move

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Tesla Маск електромобіль
Матеріали за темою
Компанія Lucid Motors показала конкурента Tesla Model S 15 грудня 2016, 20:13
Китайці готують "дешевого" конкурента Tesla Model X 7 грудня 2016, 20:06
Невічні і дорогі. Що необхідно знати про акумулятори електрокарів? 2 грудня 2016, 11:00
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті