Маск обіцяє, що електрокари Tesla заряджатимуться до 10 хвилин
Швидкісні зарядки електромобілів Тесла – Tesla Supercharger – в перспективі отримають новий зарядний пристрій потужністю понад 350 кВт.
Про це натякнув голова Tesla Ілон Маск, переписуючись у своєму Twitter з одним з представників автомобільних ЗМІ.
За словами Маска, пристрій швидкої зарядки третього покоління вже знаходиться в розробці.
Дата його презентації поки що невідома, проте керівник Тесла заявив, що після купівлі енергетичної компанії SolarCity робота в цьому напрямі істотно прискорилися.
Він також підкреслив, що SolarCity оснащуватимуть станції Tesla Supercharger сонячними батареями.
Очікується, що зарядки Tesla Supercharger потужністю більше 350 кВт дозволять заряджати електромобілі всього за 10-15 хв.
На сьогодні найпотужнішими станціями Tesla Supercharger є пристрої другої генерації – їх вихідна потужність складає 145 кВт.
Нагадаємо, цієї осені стало відомо, що концерни BMW, Daimler, Ford і Volkswagen Group побудують в Європі мережу електромобільних зарядок віддачею 350 кВт. Нова мережа складатиметься з 400 точок, а з’явиться вона до 2020 року.
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