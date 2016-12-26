Новорічний олів’є коштуватиме дешевше, ніж минулого року

Цьогорічна вартість основної новорічної страви буде коштувати українцям на 4% менше, ніж минулого року та становитиме 79 гривні за порцію (≥3кг).

Про це йдеться у повідомленні УКАБ.

Як зазначається, вартість салату цього року є нижчою через суттєве зменшення вартості овочів: наприклад, картопля втратила у ціні 47% та здешевшала до 3,7 гривні за кг, морква -65% до 4 гривні за кг , цибуля – 60% до 4,30 гривні за кг.

"Це пов’язано зі збільшенням виробництва овочів (+3%) до 8,6 млн тонн. Впала ціна і на курячі яйця -12% до 20,6 грн за 10 шт., що спричинено скороченням обсягів експорту через епізоотичну ситуацію в країні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, майже не змінилися ціна на консервований горошок та майонез.

Незначно подорожчала ковбаса +2% до 60,4 гривні за кг та огірки мариновані +18% до 26 гривні за банку.

Вартість продукції переробки зросла під впливом збільшення вартості виробничих ресурсів та росту цін на сировину. Вартість яловичини в грудні поточного року на 1% вища, ніж минулого, свинини – на 3% , курятини – на 8%.