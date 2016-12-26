Всі розділи
Укр / Рус

Новорічний олів’є коштуватиме дешевше, ніж минулого року

Понеділок, 26 грудня 2016, 18:34

Цьогорічна вартість основної новорічної страви буде коштувати українцям на 4% менше, ніж минулого року та становитиме 79 гривні за порцію (≥3кг).

Про це йдеться у повідомленні УКАБ.

Як зазначається, вартість салату цього року є нижчою через суттєве зменшення вартості овочів: наприклад, картопля втратила у ціні 47% та здешевшала до 3,7 гривні за кг, морква -65% до 4 гривні за кг , цибуля – 60% до 4,30 гривні за кг.

"Це пов’язано зі збільшенням виробництва овочів (+3%) до 8,6 млн тонн. Впала ціна і на курячі яйця -12% до 20,6 грн за 10 шт., що спричинено  скороченням обсягів експорту через епізоотичну ситуацію в країні", - йдеться у повідомленні.

Крім того, майже не змінилися ціна на консервований горошок та майонез.

Незначно подорожчала ковбаса +2% до 60,4 гривні за кг  та огірки мариновані +18% до 26 гривні за банку.

Вартість продукції переробки зросла під впливом збільшення вартості виробничих ресурсів та росту цін на сировину. Вартість яловичини в грудні поточного року на 1% вища, ніж минулого, свинини – на 3% , курятини – на 8%.

 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

ціни продукти
Матеріали за темою
Ціни на нафту знижуються напередодні свят 23 грудня 2016, 09:11
Ціни на нафту зростають після зниження напередодні 22 грудня 2016, 09:13
Нафта дорожчає на даних про скорочення запасів у США 21 грудня 2016, 09:37
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.136.11.---Валерий Фабрикант26.12.2016 19:46
А стоимость тепла и электроэнергии не считают? Или, так выгодно?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті