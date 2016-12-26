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АМКУ оштрафував Приватбанк на 82 тисячі гривень

Понеділок, 26 грудня 2016, 18:13

Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Як зазначається у повідомленні, Приватбанк оштрафовано за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання інформації в неповному обсязі АМКУ на вимогу голови Комітету у встановлений ним строк.

Як відомо, 26 грудня новий голова Олександр Шлапак представив нове керівництво Приватбанку.

Нагадаємо, 23 грудня міністр фінансів Олександр Данилюк представив 7 членів наглядової ради націоналізованого Приватбанку.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Економічна правда

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