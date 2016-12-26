"Укрхімтрансаміак" зупинив прокачування російського аміаку до Одеси

"Укрхімтрансаміак", оператор української частини аміакопроводу "Тольятті-Одеса", з 23 грудня зупинив транзит аміаку "Тольяттіазот" по території України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію російського заводу.

На звернення "Тольяттіазот" про збільшення до кінця 2016 року квоти на обсяг прокачування було отримано відмову, зазначає "Тольяттіазот".

Раніше Вищий адмінсуд України задовольнив касаційну скаргу "Тольяттіазот" у спорі з Мінекономторгівлі України.

Суд визнав недійсним наказ Мінекономрозвитку від серпня 2015 року, який встановив надбавку в розмірі понад 8 доларів за тонну за транзит аміаку територією України. Ця надбавка діяла щодо продукції "Тольяттіазот" більше року.

Російське підприємство звернулося до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням втрутитися в конфліктну ситуацію.

Згідно з листом гендиректора "Тольяттіазот" В'ячеслава Суслова від 23 грудня, у зв'язку з різким падінням попиту і світових цін на аміак компанія з середини 2016 року піднімає питання про зменшення тарифів на транзит аміаку.

Російське підприємство стверджує, що "Укрхімтрансаміак" і після рішення Вищого адмінсуду не дозволяє знизити тариф, а також наполягає на застосуванні скасованих судом штрафів, загострюючи конфліктну ситуацію, "аж до повної зупинки транзиту, а також перешкоджає формуванню можливих домовленостей щодо обсягів транзиту на 2017 рік".

За даними "Тольяттіазот", "Укрхімтрансаміак" вже домігся зниження обсягів транзиту в листопаді до 80 тис.тонн, а в грудні - до 52 тис.тонн замість мінімально обсягу в 120 тис.тонн.

В.о. директора "Укрхімтрансаміаку" Олександр Усенко сповістив про зупинку аміакопроводу з ночі 23 грудня.

Аміакопровід Тольятті-Одеса побудований в кінці 1970-х років для транспортування аміаку "Тольяттіазот" на експорт. Загальна продуктивність трубопроводу становить 2,52 млн тонн на рік, з них 2,12 млн припадає на російські підприємства, а решта 400 тис. тонн поставляв український концерн "Стирол".

З протилежного боку аміакопроводу перебуває Одеський припортовий завод (ОПЗ), звідти аміак завантажується в танкери і направляється на експорт. Загальна протяжність аміакопроводу - 2418 км, по території України - 1018 км.