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Банк "Хрещатик" повернув НБУ 190 мільйонів рефінансу

Понеділок, 26 грудня 2016, 15:01

19 грудня 2016 року банк "Хрещатик"  здійснив позачергове задоволення кредиторських вимог НБУ на суму 190,456 мільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Як зазначено у повідомленні, позачергове зарахування вимог здійснено за рахунок коштів, одержаних від погашення пакету цінних паперів ОВДП Мінфіну, номінованих в іноземній валюті, майнові права за якими були передані в заставу НБУ, за кредитом рефінансування згідно з договором.

Нагадаємо, 5 квітня НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належить Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку є Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

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Економічна правда

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