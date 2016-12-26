Банк "Хрещатик" повернув НБУ 190 мільйонів рефінансу
19 грудня 2016 року банк "Хрещатик" здійснив позачергове задоволення кредиторських вимог НБУ на суму 190,456 мільйона гривень.
Про це йдеться у повідомленні Фонду.
Як зазначено у повідомленні, позачергове зарахування вимог здійснено за рахунок коштів, одержаних від погашення пакету цінних паперів ОВДП Мінфіну, номінованих в іноземній валюті, майнові права за якими були передані в заставу НБУ, за кредитом рефінансування згідно з договором.
Нагадаємо, 5 квітня НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.
Як відомо, 24,9379% акцій банку належить Київській міській державній адміністрації.
Опосередкованими власниками банку є Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.
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Економічна правда
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