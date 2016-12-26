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В Україні зареєстровано мільйон активних компаній

Понеділок, 26 грудня 2016, 13:31

В Україні зареєстровано один мільйон активних компаній.

Про це повідомляє OpenDataBot, сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній.

За останні 8 місяців в Україні було зареєстровано 15,862 тисяч компаній. Щотижня реєструється приблизно 460 компанії, а припиняє свою роботу  - 120.

Найбільше компаній зареєстровано в Київській (279,402 тисяч), Дніпропетровській (70,488 тисяч) та Одеській області (56,940 тисяч). Найменш активні - Тернопільська (16,318 тисяч), Сумська (16,141 тисяч) та Чернівецька область (12,933 тисяч).

 

Найбільш популярні види бізнесу - оптова торгівля (143,025 тисяч), діяльність громадських організацій (101,134 тисяч) та сільське господарство (66,632 тисяч). ІТ-компаній на грудень 2016 року нараховується 16 тисяч, а релігійних громад - 19 тисяч.

Майже третина від існуючих компаній - неактивні.

Також зазначається, що 120,128 тисяч українських компаній мають податковий борг, це близько 9% від загальної кількості. Київська область - лідер по несплаті податків, на другому місті - Донецьк і Харків.

 

"У зв’язку з перейменуванням географічних назв, деякі активні компанії в цьому році лишилися в містах, яких не існує. Так 963 компанії лишилися в Дніпропетровську, 6091 - в Кіровограді, 1520 - в Іллічівську та 66 - у Дніпродзержинську", - йдеться у прес-релізі.

"Це перший рік, коли аналіз єдиного реєстру компаній став доступним завдяки відкритим даним. Команда Opendatabot з 16 квітня щоденно аналізує зміни в цьому реєстрі", - розповідає Олексій Іванкін, керівник проекту OpenDataBot.

Економічна правда

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Коментарі — 1
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IP: 94.244.46.---mykasiev26.12.2016 14:05
Ой брехня, така брехня - звітність по ЄДРПОУ - стандартна таблиця в усіх публікаціях з часів
Мінстату- як на центральному так і на областному рівні - а це так собі - з 1993 року.

Тож "грантоботці" у оману донорів вводять.
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