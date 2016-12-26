Китай хоче прибрати "брудні" заводи від узбережжя океану

Китай заохочуватиме власників заводів, розташованих вздовж східного узбережжя країни, переносити виробництво углиб материка.

Про це повідомив прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час обговорення п’ятирічного плану розвитку західних регіонів держави, передає "Укрінформ".

Прем'єр наголосив, що Китай продовжуватиме вживати заходи, направлені на зниження податкового навантаження на заході країни, аби зменшити затрати бізнесу.

Кецян закликав владу західних регіонів Китаю пропагувати нові форми урбанізації та індустріалізації, а також звертати увагу на захист довколишнього середовища, особливо обмежених водних ресурсів, нестача яких обмежує розвиток багатьох частин регіону, пише Сіньхуа.

Reuters пояснює, що швидке економічне зростання Китаю протягом останніх сорока років забезпечувалося переважно регіонами східного узбережжя.

Однак нині Пекін намагається вирівняти економічний розвиток різних частин країни не лише заради заохочення економічного зростання у важливих політично та багатих на енергоресурси західних регіонах, а й для покращення екологічної ситуації на сході, зокрема у забруднених та перевантажених дельтах річок Янцзи і Чжуцзян.