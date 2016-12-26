Всі розділи
Укр / Рус

Китай хоче прибрати "брудні" заводи від узбережжя океану

Понеділок, 26 грудня 2016, 09:16

Китай заохочуватиме власників заводів, розташованих вздовж східного узбережжя країни, переносити виробництво углиб материка.

Про це повідомив прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час обговорення п’ятирічного плану розвитку західних регіонів держави, передає "Укрінформ".

Прем'єр наголосив, що Китай продовжуватиме вживати заходи, направлені на зниження податкового навантаження на заході країни, аби зменшити затрати бізнесу.

Кецян закликав владу західних регіонів Китаю пропагувати нові форми урбанізації та індустріалізації, а також звертати увагу на захист довколишнього середовища, особливо обмежених водних ресурсів, нестача яких обмежує розвиток багатьох частин регіону, пише Сіньхуа.

Reuters пояснює, що швидке економічне зростання Китаю протягом останніх сорока років забезпечувалося переважно регіонами східного узбережжя.

Однак нині Пекін намагається вирівняти економічний розвиток різних частин країни не лише заради заохочення економічного зростання у важливих політично та багатих на енергоресурси західних регіонах, а й для покращення екологічної ситуації на сході, зокрема у забруднених та перевантажених дельтах річок Янцзи і Чжуцзян.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Китай
Матеріали за темою
Китайська компанія TCL купила бренд BlackBerry 19 грудня 2016, 11:26
У Китаї заявили, що політика Трампа може призвести до торговельної війни 17 грудня 2016, 17:51
Китайці готують "дешевого" конкурента Tesla Model X 7 грудня 2016, 20:06
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті