Гройсман каже, що шукає новий підхід до очищення ОПЗ від боргів

Одеський припортовий завод (ОПЗ) наразі перебуває в складному становищі через несприятливу кон'юнктуру світового ринку добрив, неефективне управління, а також використанням його раніше в цілях корупції і для різного роду махінацій.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на "Годині уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".



"Зараз бачимо факт неефективного управління заводом, зокрема і Фондом держмайна. Шукаємо новий підхід до очищення підприємства від боргів і виведення зі стану збитковості", – сказав він.

Гройсман додав, що нинішня собівартість продукції підприємства "неприйнятна" з урахуванням кон'юнктури ринку.



"Ми шукаємо правильні варіанти , що допоможуть забезпечити ритмічну роботу. Для нас важливо знайти правильне рішення щодо оздоровлення та якісної роботи ОПЗ, будемо цим займатися", – заявив прем'єр.



Народний депутат Олексій Гончаренко, який ставив питання про подальшу долю ОПЗ, серед можливих варіантів називав передання його в управління "дочці" "Нафтогазу" "Укргазвидобування" або переведення на толінгові схеми, однак глава уряду у своїй відповіді ухилився від такої конкретики.

Як писала "ЕП", готується план згортання приватизації Одеського припортового заводу і зміни керівництва підприємства.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ).

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив про неефективність роботи Фонду державного майна України через невдалу приватизацію ОПЗ.

В свою чергу, Білоус повідомив, що не має наміру подавати у відставку через критику з боку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який заявив, що ФДМ не здатний ефективно проводити приватизацію за нинішнього керівництва.

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