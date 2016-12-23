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Гонтарева запевнила, що банки Ахметова і Пінчука не є ​​"олігархічними"

П'ятниця, 23 грудня 2016, 09:22

ПУМБ Ріната Ахметова і Банк "Кредит Дніпро" Віктора Пінчука не є "олігархічними банками".

Про це заявила глава НБУ Валерія Гонтарева в ефірі радіо "Вести", пише Finclub.

"Якраз банки Пінчука і Ахметова вони взагалі ніколи не ставилися до їх моделі бізнесу. У них є свої холдингові компанії. Вони запозичили на міжнародних ринках", - сказала вона.

За її словами, ці банки є окремим бізнесом для цих акціонерів, а гроші вони запозичили на міжнародній арені.

"Там немає моделі олігархічного бізнесу. Там її не було. Там по іншому будувався бізнес", - сказала вона.

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Гонтарева ПУМБ Пінчук
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