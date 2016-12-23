Ціни на нафту знижуються напередодні свят

Світові ціни на нафту знижуються в останній день робочого тижня на тлі фіксації інвесторами прибутку напередодні свят.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 08.18 вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,33% - до 54,87 долара за барель, лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,43%, до 52,72 долара за барель.

У четвер "чорне золото" дорожчало завдяки здешевленню долара на тлі слабкої статистики з США по ринку праці і доходах та видатках споживачів.

Обсяг торгів на ринку нафти невеликий напередодні свят, але загальні настрої інвесторів залишаються позитивними, пише газета The Wall Street Journal.

Це пов'язано з очікуваннями зменшення пропозиції нафти в світі в зв'язку з домовленостями країн, що входять і не входять в ОПЕК, по скороченню видобутку "чорного золота".

"Ми віримо, що ... ребалансування (на ринку - ред.) нафти відбувається, і ціни підвищаться до 60 доларів за барель в 2017 році", - наводить газета думку аналітика OCBC Bank Барнабаса Гана.