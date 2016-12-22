Глава НБУ очікує транш МВФ в січні 2017 року

Успішна націоналізація Приватбанку і прийняття держбюджету на 2017 рік дозволяє очікувати отримання Україною четвертого траншу кредиту МВФ за програмою розширеного фінансування в січні 2017 року.

Про це в ефірі радіо "Вести" заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарева, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже готуємося (до 4-го траншу). У січні, думаю, будемо отримувати наступний транш", - сказала вона.

Також, Гонтарева зазначила, що "вся світова спільнота" привітала Нацбанк і Україну з націоналізацією Приватбанку.

Вона нагадала, що проблема цього найбільшого в країні банку була детально прописана в останньому меморандумі між Фондом і Україною при отриманні третього траншу кредиту EFF.

Що стосується інших обіцянок Фонду з цього меморандуму, зокрема, щодо земельної та пенсійної реформ, то, на думку глави Нацбанку, Україна життєво потребує такі реформи, однак виконання їх можна перенести в наступний транш.

"Треба дуже поспішати робити реформи", - підкреслила Гонтарева, нагадавши, що всього на 2017 рік заплановано отримання чотирьох траншів МВФ, тоді як в 2016 році при такому ж плані вдалося отримати тільки один.

Як повідомлялося, місія МВФ працювала в Україні з 3 по 17 листопада.

За результатами роботи місії МВФ закликав владу прийняти погоджений із програмою співробітництва держбюджет на 2017 рік.

Також місія повідомила, що українській владі потрібно більше часу для виконання поточного етапу програми співробітництва.

У вересні МВФ схвалив надання Україні траншу на 1 млрд доларів.

В оновленому меморандумі співробітництва Україна зобов'язалася перед МВФ провести земельну реформу й прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.

На початку жовтня Рада продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель строком на 1 рік до 1 січня 2018 року.

Раніше Національний банк очікував надання наступного траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів до кінця поточного року.