Всі розділи
Укр / Рус

Глава НБУ очікує транш МВФ в січні 2017 року

Четвер, 22 грудня 2016, 21:05

Успішна націоналізація Приватбанку і прийняття держбюджету на 2017 рік дозволяє очікувати отримання Україною четвертого траншу кредиту МВФ за програмою розширеного фінансування в січні 2017 року.

Про це в ефірі радіо "Вести" заявила глава Нацбанку Валерія Гонтарева, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже готуємося (до 4-го траншу). У січні, думаю, будемо отримувати наступний транш", - сказала вона.

Також, Гонтарева зазначила, що "вся світова спільнота" привітала Нацбанк і Україну з націоналізацією Приватбанку.

Вона нагадала, що проблема цього найбільшого в країні банку була детально прописана в останньому меморандумі між Фондом і Україною при отриманні третього траншу кредиту EFF.

Що стосується інших обіцянок Фонду з цього меморандуму, зокрема, щодо земельної та пенсійної реформ, то, на думку глави Нацбанку, Україна життєво потребує такі реформи, однак виконання їх можна перенести в наступний транш.

"Треба дуже поспішати робити реформи", - підкреслила Гонтарева, нагадавши, що всього на 2017 рік заплановано отримання чотирьох траншів МВФ, тоді як в 2016 році при такому ж плані вдалося отримати тільки один.

Як повідомлялося, місія МВФ працювала в Україні з 3 по 17 листопада.

За результатами роботи місії МВФ закликав владу прийняти погоджений із програмою співробітництва держбюджет на 2017 рік.

Також місія повідомила, що українській владі потрібно більше часу для виконання поточного етапу програми співробітництва.

У вересні МВФ схвалив надання Україні траншу на 1 млрд доларів.

В оновленому меморандумі співробітництва Україна зобов'язалася перед МВФ провести земельну реформу й прийняти закон про поступове підвищення пенсійного віку громадян.

На початку жовтня Рада продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель строком на 1 рік до 1 січня 2018 року.

Раніше Національний банк очікував надання наступного траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд доларів до кінця поточного року.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

МВФ Гонтарева
Матеріали за темою
Україна та МВФ: час покидати рятівні обійми? 21 грудня 2016, 09:30
Порошенко домовився про зустріч із главою МВФ 20 грудня 2016, 10:02
Главу МВФ визнали винною у недбалості, але її не покарають 19 грудня 2016, 17:48
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.186.210.---Петя Васечкин22.12.2016 23:33
Оно не ожидает! Оно просит на коленях!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті