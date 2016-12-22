Нацкомісія підвищила ціну тонни вугілля на 25%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг в розрахунках оптово-ринкової ціни електроенергії на 2017 рік підвищила ціну енерговугілля на 25% - з 1,390 грн до 1,736 гривні за тонну.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, пише "Інтерфакс-Україна".

Він заявив, що міністерство планує збільшити відпускну ціну на вугілля, яке видобувається на державних шахтах.

"Ціна на вугілля буде збільшена", - сказав він на прес-конференції в Києві.

У той же час міністр не уточнив, з якого періоду і на скільки планується збільшити ціну на енергетичне вугілля, що видобувається держшахтами.