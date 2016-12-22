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У Латвії випустили прозору монету із Землею

Четвер, 22 грудня 2016, 17:55

Банк Латвії випустив колекційну напівпрозору монету "Земля".

Її номінал становить 5 євро, але продаватися вона буде за 85 євро, пише meduza.

Як повідомляється, монета складається з трьох частин.

 

Зовні - срібний перстень; посередині - прозора кераміка (шпінель) марки Perlucor; в центрі - модель Землі зі срібла.

 

Ідея "Землі" перемогла в конкурсі на саму інноваційну монету євро, який в 2015 році провів Банк Латвії.

Тираж напівпрозорої монети - п'ять тисяч примірників.

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Латвія банк
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Коментарі — 2
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IP: 5.189.145.---22.12.2016 19:57
Латвия, вроде, и в центре, а все равно не видно...
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IP: 92.60.178.---Sasha Kovalchuk22.12.2016 19:09
"саму інноваційну монету євро" - неправильно
"найбільш інноваційну монету євро" - правильно
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Економічна правда
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