У Латвії випустили прозору монету із Землею
Четвер, 22 грудня 2016, 17:55
Банк Латвії випустив колекційну напівпрозору монету "Земля".
Її номінал становить 5 євро, але продаватися вона буде за 85 євро, пише meduza.
Як повідомляється, монета складається з трьох частин.
Зовні - срібний перстень; посередині - прозора кераміка (шпінель) марки Perlucor; в центрі - модель Землі зі срібла.
Ідея "Землі" перемогла в конкурсі на саму інноваційну монету євро, який в 2015 році провів Банк Латвії.
Тираж напівпрозорої монети - п'ять тисяч примірників.
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"найбільш інноваційну монету євро" - правильно