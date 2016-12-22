У Латвії випустили прозору монету із Землею

Банк Латвії випустив колекційну напівпрозору монету "Земля".

Її номінал становить 5 євро, але продаватися вона буде за 85 євро, пише meduza.

Як повідомляється, монета складається з трьох частин.

Зовні - срібний перстень; посередині - прозора кераміка (шпінель) марки Perlucor; в центрі - модель Землі зі срібла.

Ідея "Землі" перемогла в конкурсі на саму інноваційну монету євро, який в 2015 році провів Банк Латвії.

Тираж напівпрозорої монети - п'ять тисяч примірників.