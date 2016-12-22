Найстаріший банк світу можуть націоналізувати - ЗМІ

Найстаріший в світі банк, італійський Monte dei Paschi di Siena можуть націоналізувати після невдалих спроб продати.

Про це пише liga.net з посиланням на Bloomberg.

Видання нагадує, що до кінця року банку потрібно докапіталізуватися на 5 млрд євро (5,2 млрд дол.) до кінця року.

Поки інвестори не виявляють уваги до акцій банку. Дві пропозиції щодо обміну боргових зобов'язань на акції залучать близько 2 млрд дол., а конвертація облігацій інвесторів - 2,5 млрд дол.

Якщо керівництво все ж таки ухвалить рішення про передачу банку в руки держави, це буде найбільша банківська націоналізація в Італії за останні десятиліття.

За націоналізацією Monte Paschi може послідувати передача державі також Veneto Banca і Banca Popolare di Vicenza в рамках програми порятунку банків обсягом 20 млрд дол.

Програму порятунку італійський парламент схвалив 21 грудня. Передбачається, що левову частку зазначеної суми витратять на Monte Paschi.

Сьогодні, 22 грудня, відбудеться засідання керівництва банку, на якому буде розглядатися, в тому числі, можлива націоналізація.