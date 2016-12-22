Насалик обіцяє до 1 січня погасити всі зарплатні борги перед шахтарями

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України до 1 січня 2017 року виплатить всі борги по заробітній платі перед шахтарями державних вугледобувних підприємств.

Про це заявив глава міністерства Ігор Насалик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закон №4744 дав можливість повністю виконати всі зобов'язання перед шахтарями. Тепер можна з упевненістю сказати, що до 1 січня 2017 року будуть погашені всі державні зобов'язання перед шахтарями", - сказав він.

Як відомо, Верховна Рада 22 грудня в другому читанні прийняла законопроект про виділення додатково 1 млрд грн дотацій державних вуглевидобувних підприємствах.

За словами в.о. голови комітету Ради з ПЕК Олександра Домбровського, в поточному році держава вже виділила 650-670 млн грн дотацій шахтам.