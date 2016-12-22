Держава поверне гроші, вкладені в Приватбанк - Шлапак

Держава обов’язково поверне гроші, які були витрачені на спасіння Приватбанку.

Про це під час прес-конференції у четвер заявив новий голова Приватбанку Олександр Шлапак.

"116 млрд гривень - майже п’ята частина бюджету 2016 року, яка витрачена на спасіння Приватбанку", - сказав Шлапак.

"Це мене особисто дуже турбує з точки зору відповідальності за те, що я сьогодні є учасником процесу, коли ми в простих людей, пенсіонерів, вчителів, військових забираємо гроші для того, щоб врятувати банк", - заявив він.

"Я розумію, що ми повинні ці гроші повернути, і ми обов’язково їх повернемо, чи в спосіб просто розвитку банку, чи можливо коли ми досягнемо певних масштабів держава прийме участь у продажу банку і я упевнений, що держава поверне гроші, які вона вклала в цей банк", - підсумував голова правління банку.

Як повідомлялося, 21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Перехідний період тривав 72 години. У понеділок, 19 грудня, голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила: Приватбанк зарахований до категорії неплатоспроможних.

За її словами, дефіцит капіталу банку становив 116 млрд гривень, а 97% корпоративного кредитного портфеля було роздано компаніям, пов'язаним з акціонерами.

Цю "дірку" держава планує закрити випуском облігацій держпозики. Перший транш цінних паперів на 43 мільярди гривень буде випущений до кінця року.

Економічна правда