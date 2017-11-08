Як ProZorro допоможе виявляти тендерні схеми

У 2016 році Державна аудиторська служба (ДАС), контролер публічних закупівель, знайшла порушення у кожній другій тендерній угоді — загалом на 22 млрд грн.

За січень-березень 2017 року аудитори виявили таких порушень на 5 млрд грн.

При цьому якщо у 2016 році контролери змогли попередити порушень на 4,7 млрд грн, то у 2017 році — лише на 2,7 млрд грн.

Чому так відбувається? Державні аудитори не мають інструментів для запобігання зловживанням під час проведення закупівель і можуть впливати на порушників лише після торгів, коли угоди підписані і гроші переказані.

Найбільша проблема в тому, що рекомендації аудиторів про розірвання сумнівних угод часто ігноруються замовниками, бо не є обов'язковими до виконання.

Система ProZorro дає всі можливості для контролю за дотриманням законодавства про закупівлі та виявлення порушників в режимі реального часу. У ній публікуються всі документи, там можна відстежувати закупівлю на всіх етапах.

Однак ДАС "забули" підключити до електронного майданчика, хоча уповноважили запобігати зловживанням. Порядок моніторингу повинен був затвердити Мінфін, але не затвердив, тож контрольна функція аудиторів лишилася на папері.

У результаті замість передбаченого законом моніторингу аудитори змушені лише "аналізувати документи". Така процедура не передбачена законом, тому за її результатами ДАС направляє замовникам рекомендації, де просить усунути порушення. Звичайно, замовники ігнорують аудиторів і лишаються непокараними.

Ось як це відбувається.

Центр протидії корупції надіслав ДАС звернення про порушення під час закупівлі Східним гірничо-збагачувальним комбінатом послуг з перевезення уранової руди на 33 млн грн. Аудитори підтвердили порушення і рекомендували розірвати договір, проте замовник відмовився. Зробити з цим ДАС нічого не може.

Аналогічно зробила Одеська міська рада. Вона замовила з численними порушеннями капітальний ремонт Новоаркадійського колектора в Одесі вартістю 49,6 млн грн. Порушення підтвердила ДАС. Вона рекомендувала провести нову закупівлю і притягнути винних до відповідальності. Замовник поради проігнорував.

Так само вчинили посадовці ДП "Селидіввугілля", де накупили простої води по 588 грн за літрову пляшку, соку — по 571 грн та чаю по 6 666 грн за пачку. З очевидними порушеннями ДАС теж нічого не змогла вдіяти.

У таких випадках єдиний спосіб покарати замовника — провести планову паперову перевірку електронних торгів та скласти адміністративний протокол на порушника.

В окремих випадках результати планових перевірок лягають в основу кримінальних проваджень, але це відбувається вже після втрати бюджетних коштів на сумнівній закупівлі. Тепер законодавець взявся це виправляти.

9 листопада Верховна Рада розгляне законопроект, який дозволить ДАС ефективно перевіряти закупівлі та штрафувати недобросовісних замовників.

Для моніторингу закупівель аудитори отримають власний електронний кабінет у системі ProZorro. Він дозволить інспекторам автоматично виявляти підозрілі тендери за допомогою ризик-індикаторів. Система формуватиме перелік підозрілих закупівель. Туди потраплятимуть і тендери, про які пишуть журналісти.

На підставі ризик-індикаторів інспектори перевірять будь-яку сумнівну закупівлю, яка може бути завершена або була завершена з порушеннями. Причиною для перевірки можуть стати звернення активістів, журналістів або чиновників.

За останній рік юристи проекту "Украв" Центру протидії корупції знайшли та оскаржили в ДАС порушення у 223 закупівлях на загальну суму понад 19 млрд грн. Однак скасовані були лише десять торгів. У разі ухвалення нового закону таких випадків побільшає, бо ДАС зможе вимагати усунути порушення, а не просити.

Аудитор зможе проводити моніторинг закупівлі протягом 15 робочих днів. За результатами цієї роботи він готуватиме висновок.

Знайдені порушення замовник буде зобов'язаний усунути протягом п'ятьох робочих днів. Йому також доведеться завантажити в систему відповідний документ. Це може бути додаткова угода про розірвання договору, повідомлення про скасування тендеру або аргументована незгода з висновками аудиторів.

Замовник матиме три робочі дні на відповідь та роз'яснення своєї позиції. Документи будуть доступні всім відвідувачам на сторінці закупівлі. Якщо порушення не усувається, ДАС зможе провести повну перевірку закупівлі та оштрафувати замовника. Порушник матиме право оскаржити висновок у суді.

Якби такі норми існували нині, то у випадку із закупівлею пального Міноборони ДАС провела б моніторинг і вимагала б розірвати незаконні додаткові угоди з "Трейд коммодіті". Зараз ДАС могла перевірити ці закупівлі лише постфактум. У результаті цієї корупційної схеми було розтрачено понад 149 млн грн.

Законопроект також зробить більш підзвітним не тільки замовників торгів, а й самих аудиторів. В електронному кабінеті ДАС публікуватиме всі документи, пов'язані з моніторингом закупівель. Рішення про початок перевірки оприлюднюватиметься у ProZorro протягом двох днів з моменту його ухвалення, а висновок за її результатами — протягом трьох робочих днів.

Спілкування аудитора і замовника відбуватиметься лише через електронний кабінет. Це зменшує спроможність порушника "домовитися" з інспектором і викинути з акту перевірки суттєві порушення.

Відкладати голосування за ці законодавчі зміни нема куди: попереду кінець року і новорічний парад "зради", коли всі замовники поспішатимуть витратити кошти.

Тим більше, витратити доведеться чимало, бо до бюджету надійшли додаткові 22,5 млрд грн у вигляді "конфіскованих коштів Януковича". Значна частина цих грошей буде витрачатися саме через закупівлі і майданчик ProZorro.