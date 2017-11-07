Соціальні інвестиції в Україні: варимо живильний бульйон

В прошлой колонке я рассказал о своем пути социального инвестора на примере затрат на проекты Зеленый театр и Impact Hub Odessa.

Призываю ли я присоединяться и эмоционально инвестировать в социальные проекты? Не совсем.

Спрячьте на время ваши деньги, вернемся на два шага назад.

Предположим, что в среднестатистическом украинском городе появился человек с отличной идеей, реализация которой поможет, например, детям с инвалидностью учиться в обычных школах или даст дополнительный заработок пожилым людям.

Какой путь ему предстоит пройти?

Преодолеть непонимание семьи и насмешки интернет-доброжелателей, столкнуться с недоверием стартап-среды и некоммерческих организаций, обнаружить пробелы в собственных знаниях, потому что ни один начинающий предприниматель не может одинаково хорошо разбираться в финансах, маркетинге и управлении командой.

Кроме того, ему нужно производить конкурентный продукт или услугу. Все это — в условиях, когда ветер административной поддержки не наполняет паруса.

Проблема в том, что в Украине почти нет среды для развития устойчивых социальных бизнесов. Сначала нужно выстроить инфраструктуру, а потом уже говорить об инвестициях. Хорошая новость в том, что каждый — от министра до домохозяйки — может принести свой кирпич в эту стройку.

Я хотел бы рассказать о том, как уже пятый год создается экосистема социального предпринимательства на примере Impact Hub в Одессе. Вот несколько историй.

Однажды владелец украинской торговой марки одежды Gregory Arber Юрий Шпирт уделил несколько часов бесплатному социальному акселератору для начинающих украинских модельеров. Аудитория жадно впитывала живой опыт, поэтому Шпирт посвятил группе в два раза больше времени, чем планировалось.

Группа была настолько вдохновлена, что Юрий провел для ребят отдельную встречу, посвященную экономике бизнеса по пошиву одежды.

Одним из участников курса была команда уже известного бренда SHA Odessa. Опыт и хватка топ-менеджеров и собственников из реального сектора помогает молодым проектам экономить годы. Это важно: укрепить крылья, пока они не опустились.

Не обязательно быть крупным бизнесменом, чтобы делиться опытом. В рамках образовательной программы "Новый отсчет", проводимой на средства международного фонда "Відродження", команда Impact Hub Odessa организовывает обучение вынужденных переселенцев с востока Украины открытию малого бизнеса.

Десятки маркетологов, финансистов, юристов, аудиторов, смм-щиков и успешных предпринимателей обучают и консультируют переселенцев. Быстрее всего включаются не крупные игроки, а небольшие и средние юридические, бухгалтерские и маркетинговые компании, а также IT-предприниматели.

Профессионалы делятся своей экспертизой pro bono publico, то есть бесплатно. Профессиональная экспертиза становится катализатором роста социальных предпринимателей и бережет их от банальных ошибок.

В один из наборов программы "Новый отсчет" пришла пятидесятилетняя женщина-переселенка. Желание наладить жизнь на новом месте было так велико, что она ездила на обучение издалека, затрачивая на дорогу более трех часов в один конец.

Ранее ей не приходилось заниматься коммерческим общепитом, но она верила в свои силы и хотела открыть мини-чебуречную. Одесский предприниматель случайно услышал ее историю и подарил ненужную кофемашину, а его приятель сдал ей простаивающее помещение со значительной скидкой.

Она начала выстраивать этот маленький бизнес с нуля, без оборотных средств. Звезды сошлись: одновременно она выиграла небольшой грант и смогла посвятить все время отработке технологии своего основного продукта — чебуреков.

Сейчас популярность ее чебуречной на одесском "Новом рынке" такова, что проект начал масштабироваться, и следующая точка откроется на рынке "Привоз". Нетворкинг работает: люди приводят людей и в какой-то момент сообщество начинает расти уже без нашего прямого участия и инвестиций.

Благодаря успешным бизнес-проектам, реализованным в Одессе переселенцами, в среде малого и среднего бизнеса наблюдается позитивное отношение к беженцам с Востока Украины как к работящим и упорным людям, которые могут делать бизнес и честно конкурировать в непростых условиях чужого города. Так мы становимся сильнее как нация — выбирая кооперацию вместо разобщенности.

Именно сообщество, живая экосистема из неравнодушных людей дает социальным новаторам большинство возможностей. Единомышленники позволяют отшлифовать свою идею до такого уровня, чтобы она получила шансы на воплощение.

Только в этот момент встает вопрос стартового финансирования, которое, благодаря социальной значимости и проработанной бизнес-модели, найти не так уж сложно: конкуренция среди социальных предпринимателей пока невысока.

Impact Hub Odessa открыто делится наработками по созданию таких экосистем. Количество проектов за время нашей работы выросло в разы, а социальные акселераторы, похожие по формату на Impact Hub, появляются по всей Украине.

Социальные предприниматели могут родиться только в "питательном бульоне" и должны прорасти в экономику и сообщества города. Это работает и становится возможным при участии самых разных игроков разными способами. Внести свой вклад в развитие общественных инициатив может каждый из нас. Каждый!

Вы эксперт и готовы консультировать бесплатно? Отлично! У вас есть магазин, в котором можно найти свободную полку для товаров социальных проектов? Замечательно!

Готовы заказать сайт у социально ответственных программистов? Супер! Появилась идея проекта с комбинированной финансовой моделью, при которой коммерческая часть проекта позволяет содержать бесплатную? Здорово!

Чтобы приносить пользу и делать это с удовольствием, нужно честно ответить на вопрос: что вами движет, когда вы включаетесь в процесс социальных изменений?

Мне нравится самовыражаться через такое усовершенствование общественных процессов, при котором результат многократно превышает затраченные усилия и в большинстве случаев выражен не в деньгах, а в социальном эффекте.

Успешное самовыражение обычно подкрепляется признанием. Любая мотивация хороша, важно осознать ее в себе и не пытаться выдать за что-то другое.

Кооперация — пока нечастое явление как для бизнес-сообщества, так и для нашей страны в целом. Однако в случае с социальным предпринимательством есть разделяемая всеми цель: сделать жизнь более комфортной и справедливой. Это отличная новость: значит, все, как и раньше, в наших руках.