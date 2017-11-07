"А король-то голий!"

Знаете, как больной в агонии часто пытается убедить консилиум врачей, что он здоров? Также реагирует украинское правительство на публикацию международных рейтингов.

Регулярно ряд международных агентств дает детальный срез по состоянию государства в целом, экономики и благосостояния населения в частности. Глупо отрицать их объективность или оспаривать тот факт, что именно на основании подобных данных, инвесторы принимают решение о вхождении в страну.

Например, Global Competitiveness Report 2017-2018 — ежегодный доклад Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности, который объединяет макро- и микроэкономические, а также деловые аспекты конкурентоспособности в единый индекс (где 1 — лидер, 137 — дно, конец рейтинга).

Украина — №81, где-то после Маврикия, Брунея, Коста-Рики, Панамы, Руанды, Ботсваны, Ирана и Ямайки. В этот раз мы таки уделали Тринидад и Тобаго, они 83.

Эффективность государственных расходов — 113

Уровень развития гос. институций — 118

Макроэкономическая среда (привет, МЭРТу) — 121

Сложность таможенных процедур — 126

Распространенность иностранной собственности — 127

Защита прав собственности — 128

Защита интересов миноритарных акционеров — 129

Инфляция — 129

Влияние налогообложения на стимулы к инвестированию — 129

Способность страны сохранять таланты —129 (вы еще помните, что дно — 138?)

Качество дорог — 130

Влияние предпринимательской деятельности на ПИИ — 130

Регулирование фондового рынка — 134 и, внимание,

Устойчивость/надежность банков — 135 из 137…

Global Competitiveness Report 2017-2018 — это свыше 100 показателей, которые оценивают жизнь нашей страны на молекулярном уровне. Для любителей розовых очков: да, мы поднялись на 4 позиции к прошлому году, но да, в 2013 мы были на 73 позиции, а в 2015 на 76-ой.

Поэтому, неуместно радоваться одному забитому голу, когда мы проигрываем матч с разгромным счетом.

Как бы дико это не звучало, но за экономическое развитие нашей страны отвечает одноименное профильное ведомство — МЭРТ. Но всех замечательных людей, решивших в какой-то момент посвятить свою жизнь служению народу, постигает ужасное заболевание.

Уровень критичности к собственным действиям стремится к "нулю", также, как восприятие критики со стороны. При этом самым гнусным симптомом этой болезни является исповедование принципа "действие ради действия", а не ради результата.

Активно тратятся государственные и донорские деньги на многочисленные поездки и мероприятия. Информационное пространство переполнено множеством информации о тех или иных шагах со стороны МЭРТа, но все они рассчитаны на экономически неподготовленную часть населения.

Шагов масса, но где конечные результаты?

Зачем Украине нужна была ЗСТ с Канадой, если импорт из Канады в Украину превышает наш экспорт более, чем в 10 раз? Я не против подобных соглашений, а за их рациональность. ЗСТ — прекрасный инструмент для налаживания торгово-экономических отношений с иностранным государством, которое, ко всему прочему, может давать толчок к развитию экономики.

Но оно либо служит инструментом (читай разменной монетой) для решения государственных вопросов, либо инструментом для роста внешнеэкономической торговли (читай экспорта).

Вы видели детальную экономическую оценку и прогноз торгового баланса, который делался перед подписанием ЗСТ с Канадой?

Этот документ не секретный и для бизнеса было бы неплохо убедиться в том, что в МЭРТе работают высококвалифицированные специалисты, первоочередной задачей которых является защита и забота об украинских, а не канадских производителях.

Сейчас МЭРТ готовит очередной подарок — ЗСТ с Турцией, одним из ключевых конкурентов Украины на рынках MENA, Африки, Азии. Опять же, хотелось бы взглянуть на прогноз роста, который лежит в основе этого документа.

Для многих украинских производителей становится все очевиднее, что МЭРТ не их командный игрок, и даже не объективный арбитр. Это игрок чужой команды, почему-то одетый в нашу форму. Спорить и доказывать обратное — пожалуйста. Только позаботьтесь о наличии цифр и фактов.

Искренне хочется верить, что МЭРТ все-таки не превратится в Министерство экономического развала торговли Украины.