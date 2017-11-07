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"А король-то голий!"

"А король-то голий!"

Знаєте, як хворий в агонії часто намагається переконати консиліум лікарів, що він здоровий? Щось подібне зараз відбувається з Міністерством економічного розвитку.(Рос.)
Вівторок, 7 листопада 2017, 11:20
Артем Гудков
директор Pan-African Trading Alliance

Знаете, как больной в агонии часто пытается убедить консилиум врачей, что он здоров? Также реагирует украинское правительство на публикацию международных рейтингов.

Регулярно ряд международных агентств дает детальный срез по состоянию государства в целом, экономики и благосостояния населения в частности. Глупо отрицать их объективность или оспаривать тот факт, что именно на основании подобных данных, инвесторы принимают решение о вхождении в страну.

Например, Global Competitiveness Report 2017-2018 — ежегодный доклад Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности, который объединяет макро- и микроэкономические, а также деловые аспекты конкурентоспособности в единый индекс (где 1 — лидер, 137 — дно, конец рейтинга).

Украина — №81, где-то после Маврикия, Брунея, Коста-Рики, Панамы, Руанды, Ботсваны, Ирана и Ямайки. В этот раз мы таки уделали Тринидад и Тобаго, они 83.

Эффективность государственных расходов — 113

Уровень развития гос. институций — 118

Макроэкономическая среда (привет, МЭРТу) — 121

Сложность таможенных процедур — 126

Распространенность иностранной собственности — 127

Защита прав собственности — 128

Защита интересов миноритарных акционеров — 129

Инфляция — 129

Влияние налогообложения на стимулы к инвестированию — 129

Способность страны сохранять таланты —129 (вы еще помните, что дно — 138?)

Качество дорог — 130

Влияние предпринимательской деятельности на ПИИ — 130

Регулирование фондового рынка — 134 и, внимание,

Устойчивость/надежность банков — 135 из 137…

Global Competitiveness Report 2017-2018 — это свыше 100 показателей, которые оценивают жизнь нашей страны на молекулярном уровне. Для любителей розовых очков: да, мы поднялись на 4 позиции к прошлому году, но да, в 2013 мы были на 73 позиции, а в 2015 на 76-ой.

Поэтому, неуместно радоваться одному забитому голу, когда мы проигрываем матч с разгромным счетом.

Как бы дико это не звучало, но за экономическое развитие нашей страны отвечает одноименное профильное ведомство — МЭРТ. Но всех замечательных людей, решивших в какой-то момент посвятить свою жизнь служению народу, постигает ужасное заболевание.

Уровень критичности к собственным действиям стремится к "нулю", также, как восприятие критики со стороны. При этом самым гнусным симптомом этой болезни является исповедование принципа "действие ради действия", а не ради результата.

Активно тратятся государственные и донорские деньги на многочисленные поездки и мероприятия. Информационное пространство переполнено множеством информации о тех или иных шагах со стороны МЭРТа, но все они рассчитаны на экономически неподготовленную часть населения.

Шагов масса, но где конечные результаты?

Зачем Украине нужна была ЗСТ с Канадой, если импорт из Канады в Украину превышает наш экспорт более, чем в 10 раз? Я не против подобных соглашений, а за их рациональность. ЗСТ — прекрасный инструмент для налаживания торгово-экономических отношений с иностранным государством, которое, ко всему прочему, может давать толчок к развитию экономики.

Но оно либо служит инструментом (читай разменной монетой) для решения государственных вопросов, либо инструментом для роста внешнеэкономической торговли (читай экспорта).

Вы видели детальную экономическую оценку и прогноз торгового баланса, который делался перед подписанием ЗСТ с Канадой?

Этот документ не секретный и для бизнеса было бы неплохо убедиться в том, что в МЭРТе работают высококвалифицированные специалисты, первоочередной задачей которых является защита и забота об украинских, а не канадских производителях.

Сейчас МЭРТ готовит очередной подарок — ЗСТ с Турцией, одним из ключевых конкурентов Украины на рынках MENA, Африки, Азии. Опять же, хотелось бы взглянуть на прогноз роста, который лежит в основе этого документа.

Для многих украинских производителей становится все очевиднее, что МЭРТ не их командный игрок, и даже не объективный арбитр. Это игрок чужой команды, почему-то одетый в нашу форму. Спорить и доказывать обратное — пожалуйста. Только позаботьтесь о наличии цифр и фактов.

Искренне хочется верить, что МЭРТ все-таки не превратится в Министерство экономического развала торговли Украины.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
МЕРТ торгівля
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