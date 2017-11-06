Депутати проти білборда, або Що буде із зовнішньою рекламою

В ХХІ веке городские пейзажи уже невозможно себе представить без обилия билбордов, ситилайтов, баннеров и прочих рекламных конструкций. Каменные джунгли заполонили названия всевозможных брендов и торговых марок, предложений быстрого заработка и дешевых кредитов.

Помимо навязывания потребителю целой системы ценностей, что является скорее этической составляющей данного явления, бессистемное размещение этих, уже столь привычных элементов городского интерьера не только портит внешний вид населенного пункта, а особенно его исторической части, но и относится к факторам, способствующим увеличению количества ДТП.

Возможно, указанные причины побудили наших народных депутатов заняться вопросом усовершенствования законодательного регулирования в сфере наружной рекламы, для чего недавно в парламенте был зарегистрирован законопроект под номером 2702-Д.

В частности, с целью борьбы с отмеченными выше явлениями законопроект предлагает запретить размещение наружной рекламы на велосипедных дорожках, опорах дорожных знаков, светофорах, технических средствах организации дорожного движения.

Также предлагается запретить рекламу, которая препятствует свободному обзору средств организации дорожного движения и движения пешеходов или расположена ближе, чем за 50 метров от ж/д переездов в населенных пунктах и ближе чем за 100 метров за их пределами.

Помимо этого, запрет коснется любой рекламы на объектах культурного наследия национального значения, кроме случаев выполнения работ по их реставрации или ремонту.

Законопроектом также предлагается дополнить действующий Закон "О рекламе" таким понятием как "схема размещения средств наружной рекламы". Речь идет о документе, в котором будут определяться места размещения и типы наружной рекламы, установления которой допускается на определенной территории.

Несоответствие средств наружной рекламы подобной схеме будет основанием как для демонтажа незаконно размещенной рекламы, так и для отказа в выдаче разрешения на ее размещение на данной территории. При этом подобные схемы планируется разместить в открытом доступе, что позволит ознакомиться с ними любому заинтересованному лицу.

Весьма оригинально предлагают парламентарии "разгрузить" населенные пункты от избыточной рекламы путем установления минимального расстояния между каждым объектом наружной рекламы, в зависимости от площади рекламной поверхности.

К примеру, расстояние между средствами наружной рекламы с площадью поверхности до 3 кв м будет составлять не менее 30 метров, от 3 до 8 кв м — 60 метров, от 8 до 36 кв м — 80 метров, между билбордами площадью более 36 кв м — 150 метров. За пределами населенных пунктов ограничения еще более строги — не менее 200 метров, независимо от площади рекламной поверхности.

Касаемо ответственности за незаконное размещение наружной рекламы, то, исходя из текста законопроекта № 2702-Д, она останется без изменений.

Сегодня действующее законодательство предусматривает несколько типов нарушений и ответственности за их совершение.

Первое — размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия (местах, сооружениях, комплексах и их частях, внесенных в Государственный реестр недвижимых культурных достопримечательностей Украины). Предусматривает ответственность в виде штрафа для физических лиц в размере от 850 до 1 700 грн (статья 92 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и для предприятий, учреждений и организаций от 17 000 до 170 000 грн. (статья 44 Закона Украины "Об охране культурного наследия").

Второе — нарушение установленного законодательством порядка согласования с уполномоченным подразделением Нацполиции установки рекламных носителей предусматривает ответственность в виде штрафа для граждан в размере 340 грн и для граждан-субъектов предпринимательской деятельности — 510 грн.

В случае, если такие незаконные действия создали аварийную обстановку или стали причиной повреждения имущества, то размер штрафа для указанных лиц составит 680 и 850 грн соответственно.

Также, за данный вид нарушения вместо штрафа к гражданам-предпринимателям может быть применен административный арест на срок от 5 до 10 суток (статья 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Третье — нарушение стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов и их территорий могут повлечь ответственность в виде штрафа в размере от 340 до 1 360 грн для граждан и от 850 до 1 700 грн для граждан-субъектов предпринимательской деятельности.

В то же время обилие незаконно размещенных объектов наружной рекламы свидетельствует о том, что вышеперечисленные меры ответственности не оказывают должного влияния на нарушителей.

То есть, реализация положений законопроекта № 2702-Д скорее лежит в плоскости эффективности устранения соответствующих нарушений со стороны собственников незаконных рекламных конструкций.

Напоследок хотелось бы отметить, что игнорирование законодательных предписаний порой может вынуждать власти идти на более радикальные шаги, к примеру, в 2006 году в бразильском городе Сан Пауло был введен полный запрет на какую-либо наружную рекламу.