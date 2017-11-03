Держгеокадастр як осередок беззаконня

З розвитком приватної власності в Україні на законодавчому рівні було закріплено право селян отримати земельний пай на території колишніх колгоспів.

Однак така можливість була не у всіх.

До мене як народного депутата не раз зверталися жителі смт. Стара Ушиця та с. Гораївка Кам'янець-Подільського району Хмельницької області щодо отримання інформації про можливість розпаювання земель колишнього радгоспу.

Згодом серед селян поширилися чутки про банкрутство та ліквідацію державного підприємства "Староушицьке", яке стало правонаступником радгоспу. Тому жителі цих населених пунктів попросили звернутися до центральних органів влади з проханням розглянути можливість розпаювання держпідприємства.

Я направив відповідне депутатське звернення до урядовців.

Мінагрополітики повідомило, що Кабмін виніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" щодо деяких об'єктів сільськогосподарської та транспортної галузей.

Законопроект передбачає вилучення з переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, низки держпідприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики. Серед них — і ДП "Староушицьке".

Також у відповіді вказано, що після схвалення законопроекту Мінагрополітики ініціюватиме перед урядом процес розпаювання земель держпідприємства. Після такої відповіді все вказувало на те, що селянам вдасться отримати паї.

Однак історія отримала несподіваний поворот. Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області на цій території надало невідомим громадянам понад 300 дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Це при тому, що ця територія досі перебуває у державній власності. Крім того, наразі землі колишнього радгоспу використовуються за договором оренди, і до селищної ради не надходило повідомлення про його розірвання.

Тобто не лише в людей намагаються забрати можливість отримати паї, за які вони борються довгі роки, а й бюджет Старої Ушиці не отримає 1,6 млн грн. Селяни написали нове звернення на моє ім'я, під яким підписалося близько 400 осіб.

Тоді я направив листи з проханням скасувати незаконно видані дозволи на розробку проектів землеустрою та припинити незаконні дії ГУ Держгеокадастру до керівництва Хмельницької області, в. о. голови Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Юрія Луценка та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У своїй відповіді Аваков повідомив, що службові особи ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування земельних ділянок площею 1 942 га у власності чи користуванні, а також видали накази про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства.

За цими фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за частиною 2 статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем" та частиною 2 статті 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу.

Після оприлюднення скарг на дії Держгеокадастру від керівників міст і районів на засіданні Ради регіонального розвитку Гройсман заявив, що відсторонив Цвяха від виконання обов'язків голови держслужби і пообіцяв звернутися до Генпрокуратури та НАБУ із закликом порушити справи проти нього і керівників управлінь на місцях.

Спільно з представниками громади я знову повірив, що справа вирішиться позитивно, і беззаконня буде зупинене. Проте, здається, керівництво ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області на чолі з Василем Василенком не лише не зважає на закон, але й не боїться звільнення та кримінальних справ.

Нова інформація приголомшила ще більше: посадовці області надали кадастрові номери земельним ділянкам на території державного підприємства. Таким чином вони дозволили їх використання "новим власникам". 27 жовтня жителі смт. Стара Ушиця, сіл Гораївка та Колодіївка навідалися на засідання колегії Хмельницької ОДА, але голова Держгеокадастру Хмельниччини на ньому не був присутній.

До переїзду в Хмельницький Василенко працював на аналогічній посаді у Волинській області. Місцеві засоби масової інформації не раз обвинувачували його в корупції та незаконному роздаванні землі. З огляду на ситуацію на території мого виборчого округу зробив для себе певні припущення і рекомендував би правоохоронцям поцікавитися його діяльністю у попередні роки.

Варто констатувати, що дії ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області призвели до соціальної напруги та спонукають жителів Староушицької селищної ради до кардинальних дій. Люди вкотре заявили, що перекриватимуть дороги та палитимуть шини, якщо влада не зможе вирішити цю проблему.

Закликаю правоохоронців та органи державної влади вжити більш рішучих дій щодо виявленого беззаконня та повернути справу в правове русло.