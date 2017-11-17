А що з податкової міліцією? Її немає, але вона є

Основным препятствием ведения бизнеса в Украине является бесправность, беззащитность предпринимателя перед действиями представителей государственных органов.

И в первую очередь — представителей правоохранительной системы. Такого количества обысков предприятия Украины не знали ни в 2016, ни в 2015, ни в 2014, ни в "домайданные" времена.

В октябре текущего года на заседании Совета Регионального Развития с участием премьер-министра Владимира Гройсмана была озвучена такая статистика: 2014 год — подано ходатайств следователя, прокурора и других лиц о проведении обысков — 67 000 и на арест имущества — 16 000.

Уже в 2015 году 75 000 и 24 000 соответственно, в 2016 году на обыски — 94 000, на арест имущества — 38 000. И только в первом полугодии 2017 года — уже почти 60 000 ходатайств об обысках. А значит, по итогам 2017 году обысков будет более 100 000.

Несмотря на неоднократные заявления премьера о недопустимости "кошмарить" бизнес, несмотря на заявления президента, генерального прокурора, руководителя Нацполиции, силовики не только не прекращают, но и наращивают своё давление на бизнес.

Предприниматели вынуждены защищаться, организовывать охранные структуры, юридические отделы для защиты от неправомерных обысков, обращаться в суды вместо того, чтобы заниматься непосредственно своим бизнесом. Есть ли лекарство от этой хронической, затянувшейся проблемы? Как остановить неправомерные проверки, безосновательные обыски и аресты имущества?

В прошлом 2016 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 4228 "О финансовой полиции", согласно которому расследование экономических правонарушений должно перейти одному единственному органу — новой финансовой полиции.

Все же остальные "экономические" подразделения должны быть ликвидированы во всех правоохранительных органах — и в СБУ, и в Нацполиции, и в ГФС, и в ГПУ.



Законопроект 4228 предполагает, что новая служба будет немногочисленной, не более 3 тысяч человек. Для избегания эффекта "смены вывески" старых кадров в новой службе должно быть не более 25%.

Основной деятельностью финансовой полиции должно стать не охота на предпринимателей и их имущество, а защита от разворовывания бюджетных денег — схемы НДС, контрабанда, фиктивные бюджетные программы, злоупотребления в социальных фондах и на госпредприятиях, нелегальная добыча полезных ископаемых и прочее.

Соответственно и конкурс должен быть настоящим, и подчинение нового органа должно быть министерству финансов. И в новом органе не должно быть никакого силового подразделения, для специальных операций можно привлекать КОРД. Это удержало бы новую структуру от злоупотреблений силовыми методами в ходе расследований.



Однако в этом году появилась альтернативная версия от Кабинета министров — о Службе Финансовых Расследований. Открытых рабочих групп не было. Общественных обсуждений не было. И что в итоге?

Экспертам разослали законопроект, в котором появилась масса нововведений. Ограничение по количеству сотрудников новой службы исчезло. Подчинение Минфину исчезло. Руководителя назначает министр министерства, которому подчиняется служба. А служба подчиняется Кабмину. Количество полномочий увеличилось, а силовые подразделения остались…

Вот тебе и новая служба…



Но не успели этот новый законопроект зарегистрировать в ВР, как в игру вступил президент. Петр Порошенко дал поручение голове комитета по налоговой политике Нине Южаниной подготовить третий вариант законопроекта и уже в ноябре зарегистрировать его и вынести на рассмотрение в ВР.



Неизвестно, успеют ли эксперты налогового комитета подготовить такой законопроект за один месяц, но разрубить гордиев узел вмешательства силовых структур в бизнес необходимо уже сегодня.

Ведь несмотря на то, что с декабря 2016 года налоговая милиция уже вне закона, всем известно, что сотрудники этой структуры до сих пор, выражаясь языком премьера, продолжают "кошмарить" бизнес.

Несмотря на то, что сотрудникам СБУ ещё в октябре 2015 года было запрещено расследовать правонарушения в сфере экономики, депутаты проголосовали за это в пакете "безвизовых законопроектов", с экранов телевидения, со страниц СМИ не сходят новости об обысках офисов предприятий, осуществляемых сотрудниками СБУ.



Мы видим, что даже без принятия нового закона о финансовой полиции или службе финансовых расследований, силовой беспредел может быть остановлен постановлениями Кабинета министров и указами президента. Достаточно окончательно ликвидировать налоговую милицию. Достаточно ликвидировать экономические подразделения в Нацполиции. Достаточно заставить СБУ выполнить закон.

С этим могут справиться президент, генеральный прокурор и министр внутренних дел без участия парламента. И предприниматели вздохнут спокойно и будут заниматься бизнесом.



Параллельно с процессом ликвидации можно создавать новую современную службу. Насколько я знаю, и авторы законопроекта 4228, и общественные эксперты, и бизнес-ассоциации готовы войти в рабочую группу, участвовать в создании этой необходимой службы.

Пора нашей стране перейти в статус свободной экономики. И первое, с чего надо начать, с прекращения силового вмешательства в деятельность частных предприятий государственных правоохранительных структур.