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А що з податкової міліцією? Її немає, але вона є

А що з податкової міліцією? Її немає, але вона є

Незважаючи на заяви прем'єра про неприпустимість "кошмарити" бізнес, на заяви президента, генпрокурора, керівника Нацполіціі, силовики не тільки не припиняють, а й нарощують свій тиск на бізнес.(Рос.)
П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:00
Павло Себастьянович
координатор групи "Економічна модернізація" громадянської платформи "Нова країна"

Основным препятствием ведения бизнеса в Украине является бесправность, беззащитность предпринимателя перед действиями представителей государственных органов.

И в первую очередь — представителей правоохранительной системы. Такого количества обысков предприятия Украины не знали ни в 2016, ни в 2015, ни в 2014, ни в "домайданные" времена.

В октябре текущего года на заседании Совета Регионального Развития с участием премьер-министра Владимира Гройсмана была озвучена такая статистика: 2014 год — подано ходатайств следователя, прокурора и других лиц о проведении обысков — 67 000 и на арест имущества — 16 000.

Уже в 2015 году 75 000 и 24 000 соответственно, в 2016 году на обыски — 94 000, на арест имущества — 38 000. И только в первом полугодии 2017 года — уже почти 60 000 ходатайств об обысках. А значит, по итогам 2017 году обысков будет более 100 000.

Несмотря на неоднократные заявления премьера о недопустимости "кошмарить" бизнес, несмотря на заявления президента, генерального прокурора, руководителя Нацполиции, силовики не только не прекращают, но и наращивают своё давление на бизнес.

Предприниматели вынуждены защищаться, организовывать охранные структуры, юридические отделы для защиты от неправомерных обысков, обращаться в суды вместо того, чтобы заниматься непосредственно своим бизнесом. Есть ли лекарство от этой хронической, затянувшейся проблемы? Как остановить неправомерные проверки, безосновательные обыски и аресты имущества?

В прошлом 2016 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 4228 "О финансовой полиции", согласно которому расследование экономических правонарушений должно перейти одному единственному органу — новой финансовой полиции.

Все же остальные "экономические" подразделения должны быть ликвидированы во всех правоохранительных органах — и в СБУ, и в Нацполиции, и в ГФС, и в ГПУ.

Законопроект 4228 предполагает, что новая служба будет немногочисленной, не более 3 тысяч человек. Для избегания эффекта "смены вывески" старых кадров в новой службе должно быть не более 25%.

Основной деятельностью финансовой полиции должно стать не охота на предпринимателей и их имущество, а защита от разворовывания бюджетных денег — схемы НДС, контрабанда, фиктивные бюджетные программы, злоупотребления в социальных фондах и на госпредприятиях, нелегальная добыча полезных ископаемых и прочее.

Соответственно и конкурс должен быть настоящим, и подчинение нового органа должно быть министерству финансов. И в новом органе не должно быть никакого силового подразделения, для специальных операций можно привлекать КОРД. Это удержало бы новую структуру от злоупотреблений силовыми методами в ходе расследований.

Однако в этом году появилась альтернативная версия от Кабинета министров — о Службе Финансовых Расследований. Открытых рабочих групп не было. Общественных обсуждений не было. И что в итоге?

Экспертам разослали законопроект, в котором появилась масса нововведений. Ограничение по количеству сотрудников новой службы исчезло. Подчинение Минфину исчезло. Руководителя назначает министр министерства, которому подчиняется служба. А служба подчиняется Кабмину. Количество полномочий увеличилось, а силовые подразделения остались…

Вот тебе и новая служба…

Но не успели этот новый законопроект зарегистрировать в ВР, как в игру вступил президент. Петр Порошенко дал поручение голове комитета по налоговой политике Нине Южаниной подготовить третий вариант законопроекта и уже в ноябре зарегистрировать его и вынести на рассмотрение в ВР.

Неизвестно, успеют ли эксперты налогового комитета подготовить такой законопроект за один месяц, но разрубить гордиев узел вмешательства силовых структур в бизнес необходимо уже сегодня.

Ведь несмотря на то, что с декабря 2016 года налоговая милиция уже вне закона, всем известно, что сотрудники этой структуры до сих пор, выражаясь языком премьера, продолжают "кошмарить" бизнес.

Несмотря на то, что сотрудникам СБУ ещё в октябре 2015 года было запрещено расследовать правонарушения в сфере экономики, депутаты проголосовали за это в пакете "безвизовых законопроектов", с экранов телевидения, со страниц СМИ не сходят новости об обысках офисов предприятий, осуществляемых сотрудниками СБУ.

Мы видим, что даже без принятия нового закона о финансовой полиции или службе финансовых расследований, силовой беспредел может быть остановлен постановлениями Кабинета министров и указами президента. Достаточно окончательно ликвидировать налоговую милицию. Достаточно ликвидировать экономические подразделения в Нацполиции. Достаточно заставить СБУ выполнить закон.

С этим могут справиться президент, генеральный прокурор и министр внутренних дел без участия парламента. И предприниматели вздохнут спокойно и будут заниматься бизнесом.

Параллельно с процессом ликвидации можно создавать новую современную службу. Насколько я знаю, и авторы законопроекта 4228, и общественные эксперты, и бизнес-ассоциации готовы войти в рабочую группу, участвовать в создании этой необходимой службы.

Пора нашей стране перейти в статус свободной экономики. И первое, с чего надо начать, с прекращения силового вмешательства в деятельность частных предприятий государственных правоохранительных структур.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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