Чергова автомобільна революція вже на порозі

Жизнь дорожает, и наши люди быстро учатся экономить.

Подорожал газ — обогревают квартиры электрическими котлами, выросла цена на электричество — перешли на котлы, работающие на пеллетах.

Та же история с автомобилями. Как только подорожал бензин, стали переходить на дизель, а когда повысилась цена и этого топлива, стали заправляться газом.

Да так активно, что Украина за последние годы вышла на пятое место в мире по количеству машин с газобаллонным оборудованием. Теперь объявление "Установим ГБО" висит на каждом столбе.

Многих волнует, что же будет дальше. Какое топливо в итоге захватит рынок, и на автомобиль с каким двигателем делать ставку?

Пока тенденция в пользу автомобильного газа.

В 2015 году потребление этого топлива в стране немного отставало от бензина, в 2016 году — сравнялось, а в 2017 году — даже превысило. Такая тенденция продержится минимум до 2020 года. Автогаз будет стремительно захватывать рынок, загоняя потребление разливного топлива все ниже под плинтус.

А как же дизельное топливо? Действительно, дизельные автомобили потребляют процентов на 40 меньше топлива по литражу в сравнении с бензиновыми. Однако дизель — это, в первую очередь, грузовой и коммерческий транспорт, где газ ему не конкурент, и дизтопливо сохраняет за собой стабильный объем потребления.

"Газовые" автомобили — не угроза для дизельных, они — опасный конкурент для машин на бензине, которых все меньше покупают в салонах новыми и все реже завозят из-за рубежа в подержанном состоянии.

Уже сейчас в Европе авто с бензиновыми двигателями почти не продаются, в основном — дизельные. Именно они составляют основу потока старых машин из Европы, а бензиновые, если и везут, то с прицелом на переоборудование под газ.

Однако в этом направлении рынок будет двигаться недолго. Через три-четыре года Украину ждет автомобильная революция: в страну хлынут электромобили.

Европа массово сокращает производство неэкологического автотранспорта, в то время как продажи электрокаров растут, как на дрожжах. Через три-пять лет европейцы, накатавшись на своих электромобилях, захотят поменять их на модели поновее, вот и начнут продавать старые электрокары в Украину.

Украинцы пока электромобилей побаиваются и не верят, что в обозримом будущем на них будут ездить все. Примерно как в начале прошлого века извозчики не верили, что скоро все пересядут с лошадиных повозок на какие-то "четырехколесные тележки". Однако прогресс не остановить.

Сегодня электромобиль для среднестатистического украинца — дорогая игрушка и, честно говоря, пока не очень удобная в использовании. Сразу возникает вопрос: доеду ли я на одной зарядке батареи от Киева до Харькова? А что делать, если по дороге закончится заряд? Вызывать эвакуатор?

Действительно, у нас еще нет необходимой инфраструктуры в достаточном количестве, хотя она начинает бурно развиваться. Однако настроить зарядок можно много и быстро, важнее создать сервисные центры для электрокаров.

Сейчас этого почти нет. Однако очень скоро украинцы "распробуют" преимущества электромобилей, и сервисы для них станут очень популярными.

Думаю, перелом на авторынке начнется к 2019 году. С появлением инфраструктуры заправок для электрокаров украинцы начнут смелее покупать себе такие авто. Это сформирует поток старых машин из Европы.

Пика эта тенденция достигнет в 2021-2022 годах. В Украине все массово начнут пересаживаться на электромобили, забывая о заправках бензином, дизелем и даже газом. В результате сети АЗС в нынешнем виде начнут "вымирать".

Нынешнее заправочное хозяйство Украины построили в основном в 1990-х годах, когда главным топливом был бензин. Вся экономика АЗС и их владельцев построена на продаже бензина, на который к 2022 году не будет спроса.

Поэтому все эти заправки, которые понастроены буквально на каждом шагу, через пять лет можно будет просто покрасить в зеленый цвет, чтобы не были так заметны на фоне травы. Буквально. Выживут очень немногие заправки.

Останутся лишь те, которые смогут вовремя переориентироваться и предложить клиенту выбор, чем заправляться: проливным топливом, газом или киловаттами.

Правда, на продаже электричества много не заработаешь. Это доказали газовые модули, которые выросли, как грибы после дождя, и отобрали большой кусок прибыли у АЗС крупных компаний, вложивших в сети миллионы долларов.

С электричеством получится еще жестче, потому что электрическую заправку можно будет построить возле каждого столба.

"АЗС будущего" будут конкурировать сервисом для автомобилистов. Ведь зарядка электромобиля пока еще не так быстра, как заправка бензином, и людям нужно будет где-то проводить время, пока их батарея впитывает энергию.