Ахметов і Ярославський управлятимуть корупційним майном "сім'ї" Януковича?

На початку жовтня 2017 року ще один антикорупційний орган — новостворене Агентство з розшуку та менеджменту активів — прийняло від головного військового прокурора Анатолія Матіоса частину арештованого майна "членів злочинної організації Януковича-Клименка".

Прокуратура передала 154 об'єкти нерухомості, 22 транспортні засоби, 1 тис залізничних піввагонів. Загальна вартість майна перевищує 800 млн грн.

Здавалось би, тепер це багатство потрапить у добрі руки і нарешті працюватиме на державу. Однак, схоже, не все так просто.

Власне, його передадуть олігархам, зокрема Рінату Ахметову та Олександру Ярославському. Їхні компанії офіційно будуть управляти майном і заробляти на користуванні активами для їхнього збереження.

Можливо, частка від такого заробітку поповнить бюджет України, але в законі є нюанс: керівні компанії мають право на винагороду та відшкодування витрат.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), — повна назва органу, на який антикорупціонери покладали великі надії.

Саме він нібито мав повернути гроші Лазаренка, майно Януковича та управляти арештованими об'єктами так, аби держава могла хоч трохи відшкодувати збитки, спричинені злочинними діями корупціонерів.

У кінці жовтня АРМА опублікувало назви перших десяти компаній, які можуть управляти арештованими активами. Цей список відверто дивує, особливо враховуючи, що найменша вартість одного активу — 640 тис грн.

Кілька разів натиснувши мишкою, можна безкоштовно отримати офіційну інформацію з державного реєстру: кінцевим власником компаній "Метінвест-шіппінг" та "Укртранслізинг", які хочуть заробляти на арештованому залізничному транспорті, є олігарх Рінат Ахметов.

А бенефіціаром компаній "Будінвест-ДК" та "Ді сі ейч інфрастракче енд ріел істейт", які хочуть заробляти на арештованій офісній, житловій і торговельній нерухомості, є один з найбагатших людей України Олександр Ярославський.

Про інші компанії знайти інформацію важче, але і тут сліди ведуть до олігархів.

Наприклад, управляти корупційною нерухомістю хоче й компанія "Лорето груп". Оксана Брильян, кінцевий власник заводу "Київпродмаш", та Анфіса Білокурова внесли понад 41,5 млн грн у її статутний капітал. Останніх підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 1 млн грн у 2014-2016 роках.

Білокурова у 2006 році працювала спеціалістом з корпоративних прав донецького заводу "Сармат", який пов'язували з Ахметовим. З 2010 року вона керувала Київським центральним універмагом. З цього ж року контролером підприємства " Київський ЦУМ " вважали того ж Ахметова.

Народний депутат Тетяна Чорновол пов'язує компанію "Лорето груп" з родиною Анатолія Амеліна — чоловіка народного депутата Олени Сотник. Амелін нібито був бізнес-партнером Олександра Януковича.

Ще одна компанія із списку — "Укртрансцентр". За інформацією журналістів видання "Наші гроші", це "прокладка " олігарха Дмитра Фірташа, тобто компанія, через яку зовні законно виводять готівку.

У січні 2015 року вона отримала від підприємства "Сумихімпром", яке належить Фірташу, майже 94 млн грн за організацію вантажоперевезень. Тепер компанія хоче управляти арештованим залізничним транспортом.

Арештованою нерухомістю хоче займатися консалтингова компанія "Коллієрз інтернешнл", заснована компанією з Кіпру Faststart Trading and Investments Limited. Її кореспонденцією на Кіпрі займається фірма Dadlaw Secretarial Limited. Вона має ідентичний статус у власника "Української національної лотереї".

Останню пов'язують із секретарем РНБО Олександром Турчиновим та народними депутатами з БПП Олександром Третьяковим та Глібом Загорієм — єдиним легальним гравцем на азартному ринку України.

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Компанія "Бізнес-центр "Навігатор", співзасновниками якої є Микола Петренко та одна з найбагатших жінок країни Людмила Русаліна, теж хоче заробити на нерухомості. Співзасновники є основними фігурами групи компаній "Петрус", яка виготовляє алкогольну продукцію під торговою маркою "Златогор".

Крім того, Петренко — мультимільйонер, радник екс-прем'єра Миколи Азарова, колишній помічник народних депутатів Павла Сулковського, "Наша Україна", Сергія Тулуба, Партія регіонів, Віктора Тихонова, Партія регіонів, а також нинішній помічник обранця від "Народного фронту" Сергія Драюка.

Русаліна була помічником народного депутата від КПУ Вадима Литвина, депутатом Черкаської облради та позаштатним радником глави МЗС у 2010-2014 роках, а зараз — Почесний консул Республіки Сьєрра-Леоне у Києві.

Бізнес-центр "Навігатор" має кримінальний шлейф. Слідчі фіскальної служби в Київській області вважають, що компанія користувалася послугами транзитної конвертаційної групи — незаконно сформувала від неї податковий кредит.

Вона ж фігурує у розслідуванні Генеральної прокуратури щодо ухилення від сплати податків на суму понад 20 млн грн.

Компанія UTG Вадима Непосєдова, Ігоря Мельника та Артема Непосєдова, один з найбільших в Україні консультантів у сфері нерухомості, хоче заробляти на арештованих земельних ділянках та іншій нерухомості.

Мельник купив частку в UTG влітку 2017 року, працюючи директором Dragon Evolution — партнера інвестиційної компанії Dragon Capital.

У серпні 2015 року Мельник як радник міністра оборони відповідав за розподіл коштів. Він відзвітував про майже повну готовність фортифікаційних споруд на сході країни. Коли правоохоронці почали розслідування за фактом невиконання робіт, заявив, що не відповідає за це, бо працював на громадських засадах.

Остання і, ймовірно, найбіліша у списку — компанія "Рустлер нерухомість сервіс", дочірнє підприємство австрійської Rustler Group . Вона керує, наприклад, торговельно-офісним центром "Аве плаза" у Харкові.

Очолює компанію Тарас Шелемех, який у 2007 році був першим заступником голови правління акціонерної страхової компанії "АИС-поліс".

Вибір невеликий. Тимчасом в Агентстві з менеджменту та розшуку активів заявляють про чудове портфоліо всіх компаній у списку. Ні слова про Ахметова, Ярославського чи Фірташа у релізах АРМА ви не знайдете.