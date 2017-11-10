Найбільша загроза газовій незалежності — не Росія, а монополія

На всех экономических конференциях иностранные бизнесмены говорят, что у Украины есть большой потенциал для экономического роста.

Однако реализовать его нам мешают множество причин, в том числе субъективных.

В энергетической сфере одна из таких причин — монополия.

Монополизирована вся отрасль: и рынок газа, и нефти, и электроэнергии, и угля. Нет ее разве что в производстве "зеленой" электроэнергии, но "зеленые" производители слишком незначительны в масштабах украинского рынка.

Три четверти газа в Украине добывает государственная "Укргаздобыча". Эта монополия не идет на пользу никому.

Монополисту — потому что он теряет хватку. Если условия изменятся, и он потеряет доминирующее положение, то компания может и вовсе уйти с рынка.

Потребителям — потому что монополист чаще всего злоупотребляет доминирующем положением и склонен диктовать цены, предоставлять услуги низкого качества, а покупать их все равно будут — альтернативы ведь нет.

Государству — потому что монополия препятствует инвестициям и развитию инноваций. Монополии приводят к сращению коррумпированного топ-менеджмента и коррумпированной государственной власти. Другие страны уже ощутили на себе тяжелые последствия существования монополий.

Яркий пример — Венесуэла. Эта страна зависит от нефти, которая составляет 80% ее экспорта. У венесуэльского монополиста, государственной компании Petróleos de Venezuel, из-за хищений попросту нет денег.

Местная нефть "тяжелая", ее необходимо перерабатывать в более "легкую". Для этого необходимы крупные инвестиции, но средств на это нет.

Парламентская комиссия обнаружила причину: за 2004-2014 годы из компании вывели 11 млрд долл. Кстати, эта компания уже который год спонсирует венесуэльского гонщика Пастора Мальдонадо. Спортсмен показывает посредственные результаты, зато поддерживает венесуэльскую власть.

Похожее случилось в Бразилии. Выяснилось, что строительные подрядчики бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras получали заказы за взятки топ-менеджменту и политикам, а также за финансирование правящей партии. В скандале оказались замешаны два президента.

Монополии работают неэффективно и без инноваций. Наиболее монополизированные сферы бизнеса обычно связаны с добычей и переработкой сырья. В странах, где и так сильна сырьевая составляющая экономики, монополии еще больше увеличивают эту зависимость.

Им не нужны эффективность и инновации, за счет которых обычно растет прибыль. Они существуют благодаря отсутствию конкурентов и благодаря государственной поддержке. Доход, который монополия недополучит от возможной потери части клиентов, не сравнится с затратами на модернизацию.

Большинство клиентов останутся, потому что у них нет выбора. Можно вспомнить Украину и "Нафтогаз", который годами был убыточным, не развивал добычу, а тем временем украинская газовая инфраструктура старела.

Монополии — инструмент политического шантажа. Россия многие годы была единственным поставщиком газа в Украину. Какое влияние это имело на цену и государственную политику Украины, долго объяснять не надо.

Монополии диктуют свои правила другим игроками рынка. Всем известна компания Monsanto, производитель генетически модифицированных семян.

Фермеры, покупая ее семена, подписывают с ней соглашение, согласно которому обязаны продать компании весь урожай. Оставлять себе прошлогодние семена запрещено, поэтому фермеры вынуждены год от года становиться клиентами Monsanto, а цена на ее продукцию растет.

Тех фермеров, которые нарушают обязательства, ждут судебные иски. Благодаря такой политике Monsanto стала одной из самых ненавистных компаний в мире. При этом сама компания не нарушает закон, но насколько справедлива такая политика в отношении фермеров?

В других государствах газовая отрасль успешно развивается без монополий. Стать страной, не нуждающейся в иностранном газе, Украине просто. Необходимо посмотреть, как с этим справляются другие государства.

США когда-то были вынуждены импортировать газ. Сейчас они превратились в крупного экспортера. На американском рынке газодобычи нет монополии, отрасль прекрасно развивается и без этого.

Монополия "Укргаздобычи" — угроза для индустрии добычи газа. Даже несмотря на реформы, которые происходят в "Нафтогазе" и в его дочке "Укргаздобыче", доминирование одной компании угрожает рынку.

Сейчас в компанию пришли здравомыслящие менеджеры, но предыдущее руководство компании обвиняют в коррупции. Нужно оставаться реалистами: такая ситуация может повториться. "Укргаздобыча" — очень лакомое предприятие с точки зрения коррупционных возможностей.

Сейчас "Укргаздобыча" добывает газ, но нет уверенности, что так будет всегда. Если случится новый экономический кризис, компания не устоит. Индустрия добычи газа поставлена в зависимость от финансового состояния одной компании, ее оснащенности и уровня адекватности ее менеджмента.

Украина долго ищет национальную идею. Во время экономического кризиса становится очевидным, что этой идеей должен стать рост благосостояния украинцев. Демонополизация экономики — важный этап на этом пути.

Если создать привлекательные условия для инвесторов, то вопрос газа можно будет вообще снять с повестки дня. В страну придет множество иностранных компаний, появятся новые украинские, которые займутся разведкой и добычей.

Если бы условия для инвестиций были созданы раньше, Украине, скорее всего, не пришлось бы страдать от "газовых войн" с Россией. Не возникло бы тех проблем, которые традиционно сопровождают государственные монополии.