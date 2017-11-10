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Найбільша загроза газовій незалежності — не Росія, а монополія

Найбільша загроза газовій незалежності — не Росія, а монополія

Якщо створити привабливі умови для інвесторів, то питання газу можна буде зняти з порядку денного. (Рос.)
П'ятниця, 10 листопада 2017, 08:00
Костянтин Зінін
редактор Business Views

На всех экономических конференциях иностранные бизнесмены говорят, что у Украины есть большой потенциал для экономического роста.

Однако реализовать его нам мешают множество причин, в том числе субъективных.

В энергетической сфере одна из таких причин — монополия.

Монополизирована вся отрасль: и рынок газа, и нефти, и электроэнергии, и угля. Нет ее разве что в производстве "зеленой" электроэнергии, но "зеленые" производители слишком незначительны в масштабах украинского рынка.

Три четверти газа в Украине добывает государственная "Укргаздобыча". Эта монополия не идет на пользу никому.

Монополисту — потому что он теряет хватку. Если условия изменятся, и он потеряет доминирующее положение, то компания может и вовсе уйти с рынка.

Потребителям — потому что монополист чаще всего злоупотребляет доминирующем положением и склонен диктовать цены, предоставлять услуги низкого качества, а покупать их все равно будут — альтернативы ведь нет.

Государству — потому что монополия препятствует инвестициям и развитию инноваций. Монополии приводят к сращению коррумпированного топ-менеджмента и коррумпированной государственной власти. Другие страны уже ощутили на себе тяжелые последствия существования монополий.

Яркий пример — Венесуэла. Эта страна зависит от нефти, которая составляет 80% ее экспорта. У венесуэльского монополиста, государственной компании Petróleos de Venezuel, из-за хищений попросту нет денег.

Местная нефть "тяжелая", ее необходимо перерабатывать в более "легкую". Для этого необходимы крупные инвестиции, но средств на это нет.

Парламентская комиссия обнаружила причину: за 2004-2014 годы из компании вывели 11 млрд долл. Кстати, эта компания уже который год спонсирует венесуэльского гонщика Пастора Мальдонадо. Спортсмен показывает посредственные результаты, зато поддерживает венесуэльскую власть.

Похожее случилось в Бразилии. Выяснилось, что строительные подрядчики бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras получали заказы за взятки топ-менеджменту и политикам, а также за финансирование правящей партии. В скандале оказались замешаны два президента.

Монополии работают неэффективно и без инноваций. Наиболее монополизированные сферы бизнеса обычно связаны с добычей и переработкой сырья. В странах, где и так сильна сырьевая составляющая экономики, монополии еще больше увеличивают эту зависимость.

Им не нужны эффективность и инновации, за счет которых обычно растет прибыль. Они существуют благодаря отсутствию конкурентов и благодаря государственной поддержке. Доход, который монополия недополучит от возможной потери части клиентов, не сравнится с затратами на модернизацию.

Большинство клиентов останутся, потому что у них нет выбора. Можно вспомнить Украину и "Нафтогаз", который годами был убыточным, не развивал добычу, а тем временем украинская газовая инфраструктура старела.

Монополии — инструмент политического шантажа. Россия многие годы была единственным поставщиком газа в Украину. Какое влияние это имело на цену и государственную политику Украины, долго объяснять не надо.

Монополии диктуют свои правила другим игроками рынка. Всем известна компания Monsanto, производитель генетически модифицированных семян.

Фермеры, покупая ее семена, подписывают с ней соглашение, согласно которому обязаны продать компании весь урожай. Оставлять себе прошлогодние семена запрещено, поэтому фермеры вынуждены год от года становиться клиентами Monsanto, а цена на ее продукцию растет.

Тех фермеров, которые нарушают обязательства, ждут судебные иски. Благодаря такой политике Monsanto стала одной из самых ненавистных компаний в мире. При этом сама компания не нарушает закон, но насколько справедлива такая политика в отношении фермеров?

В других государствах газовая отрасль успешно развивается без монополий. Стать страной, не нуждающейся в иностранном газе, Украине просто. Необходимо посмотреть, как с этим справляются другие государства.

США когда-то были вынуждены импортировать газ. Сейчас они превратились в крупного экспортера. На американском рынке газодобычи нет монополии, отрасль прекрасно развивается и без этого.

Монополия "Укргаздобычи" — угроза для индустрии добычи газа. Даже несмотря на реформы, которые происходят в "Нафтогазе" и в его дочке "Укргаздобыче", доминирование одной компании угрожает рынку.

Сейчас в компанию пришли здравомыслящие менеджеры, но предыдущее руководство компании обвиняют в коррупции. Нужно оставаться реалистами: такая ситуация может повториться. "Укргаздобыча" — очень лакомое предприятие с точки зрения коррупционных возможностей.

Сейчас "Укргаздобыча" добывает газ, но нет уверенности, что так будет всегда. Если случится новый экономический кризис, компания не устоит. Индустрия добычи газа поставлена в зависимость от финансового состояния одной компании, ее оснащенности и уровня адекватности ее менеджмента.

Украина долго ищет национальную идею. Во время экономического кризиса становится очевидным, что этой идеей должен стать рост благосостояния украинцев. Демонополизация экономики — важный этап на этом пути.

Если создать привлекательные условия для инвесторов, то вопрос газа можно будет вообще снять с повестки дня. В страну придет множество иностранных компаний, появятся новые украинские, которые займутся разведкой и добычей.

Если бы условия для инвестиций были созданы раньше, Украине, скорее всего, не пришлось бы страдать от "газовых войн" с Россией. Не возникло бы тех проблем, которые традиционно сопровождают государственные монополии.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
монополія газ Укргазвидобування Нафтогаз
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