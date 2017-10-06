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Не корупцією єдиною. Як поліпшити репутацію країни і бізнесу

Не корупцією єдиною. Як поліпшити репутацію країни і бізнесу

Спостерігаючи за розвитком бізнесу в Україні, ми визначили низку порад, які допоможуть вибудовувати репутацію компанії на міжнародному рівні. (Рос.)
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 17:00
Ольга Дьякова
керівний партнер агентства O2PR, глава громадської організації Slow Food Kiev

Репутация страны и репутация бизнеса — две неразрывно связанные составляющие единого целого.

Невозможно разрушить одну, не повредив вторую.

Alibaba — Китай, Tesla — США, Mercedes — Германия, Virgin — Великобритания, это ассоциации, закрепившиеся на уровне подкорки.

Высокий чиновник страны сказал или написал в своем Твиттере что-то не по протоколу, и акции компаний начинают падать.

И наоборот: компания изобрела инновационную технологию, снижающую уровень выбросов в атмосферу — "плюс в карму" получило государство.

Выходит, что бизнес несет большую ответственность не только за свою деятельность, за качество продуктов и услуг, а еще и за имидж всего государства, в котором он работает. Если в идеальной картине мира репутация страны должна помогать бизнесу, в реальности это не всегда так.

Как выстраивать репутацию бизнеса на глобальном рынке? Как защитить бизнес от репутационных рисков государства? Как сделать свой вклад в репутацию страны на международной арене?

Эти вопросы обсуждают не только во всем мире на ключевых международных форумах, но и в Украине, в рамках ежегодной встречи YES, Киевского международного экономического форума.

Чтобы выстраивать имидж бизнеса в условиях неопределенности и репутационных рисков, существует широкий набор инструментов.

Диджитал — лишь один из них. Представьте, что чуть более 30 лет назад, в 1984 году, к интернету было подключено лишь несколько тысяч устройств. Сегодня их количество выросло до 17 млрд и продолжает расти.

Тренд интернета вещей незаметно трансформировался в тренд интернета всего. Уже нет индустрии, в которой бы не задумывались о том, как повысить эффективность с помощью возможностей цифровых технологий, оборудования, подключенного к "облакам". Мир стал прозрачным.

Для бизнеса это и преимущество, и ответственность. Преимущество, поскольку о себе можно заявить на весь мир. Ответственность, поскольку каждый шаг бизнеса, его владельцев, сотрудников, клиентов — на виду.

Важнее становится то, что говорят о вас клиенты, соседи и родственники в соцсетях, чем то, что написано на официальном сайте вашей компании.

Наблюдая за развитием бизнеса в Украине, выстраивая коммуникации для компаний в стране и за ее пределами, мы определили ряд рекомендаций, которыми хотим поделиться. Эти шаги помогут выстраивать репутацию на международном уровне, справляясь с репутационными рисками и кризисами.

1. Коммуницировать так, чтобы вам доверяли.

Правильной коммуникации не бывает слишком много. Раз у вас или у ваших проектов есть странички в соцсетях, вести их необходимо грамотно, продуманно относясь ко всему, что вы выдаете в эфир. Все, что появляется в сети, остается в сети и может легко оказаться в чужих руках.

Искаженная интерпретация, ложь, информационный вакуум могут привести к потерям возможностей и испортить репутацию, сработав против бренда.

2. Дифференцироваться, чтобы достичь успеха.

Важно ответить на вопрос, что ваша компания делает лучше всех. Нужно выбрать нишу и начать системно выстраивать в ней репутацию лидера, работать и рассказывать о своих продуктах и достижениях.

К примеру, почему клиенты должны обратиться в вашу компанию, какую ценность вы создаете, какую "головную боль" снимаете, почему делаете это лучше всех.

Китай на протяжении 25 лет давал дешевую рабочую силу, Швейцария известна либеральным законодательством в области фармацевтики, Индия поставляет программистов за небольшие деньги. В какой нише наша страна может стать лучше остальных? Чем мы можем быть ценными для мира?

3. Выстраивать имидж глобально.

Планируете вы выводить свой бизнес за пределы Украины или нет, о репутации думать никогда не рано. Рассказывайте о своих замечательных проектах. В нашей стране есть множество компаний и предпринимателей, которые делают важные правильные вещи, нацеленные на долгосрочную перспективу.

Например, движение Slow Food в Украине объединило производителей органических продуктов, аграриев, этнографов, делом жизни которых стало сохранение уникальности культуры, кухни, биоразнообразия нашей страны.

В Украине создаются технопарки, развиваются альтернативные школы, работают ученые и изобретатели, открываются галактики. Давайте рассказывать миру, что Украина — это прежде всего выдающиеся люди и дела, а не война и коррупция.

4. Учиться, чтобы успевать за переменами.

В изменчивом мире приходится быть в курсе, а значит — учиться, осваивать новые профессии и инструменты, необходимые для продвижения бизнеса.

Внутренняя работа и развитие, создание конкурентоспособных продуктов и услуг, успешно реализованные инновации, правильно выстроенные коммуникации — все это необходимые составляющие репутации бизнеса, которому доверяют, а вклад в имидж Украины — как неизбежный бонус.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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