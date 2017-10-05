Як отримати податкову знижку на навчання

У 2017 році державне замовлення за освітнім рівнем "молодший спеціаліст" становить 57 175 місць, "бакалавр" — 82 146 місць, "магістр" — 62 231 місце.

Тобто 201,5 тис студентів навчатимуться у 2017 році за бюджетні кошти. Загальна кількість першокурсників щороку трохи перевищує 300 тис.

У 2017 році державне замовлення було "урізане" на 21%. Тобто кожен третій навчається за контрактом на платній основі.

А чи знають студенти та їх батьки, що вони або їх батьки мають право на часткову компенсацію за оплату навчання, тобто податкову знижку за навчання? Податкова знижка — це витрати платника податків, пов'язані з придбанням товарів, робіт або послуг, на суму яких дозволено зменшити його річний оподатковуваний дохід.

Громадяни, які отримують офіційну зарплату і платять за навчання, мають право на компенсацію до 18% його вартості, що береться для розрахунку знижки. На таку знижку мають право студенти-контрактники заочної і денної форм навчання, які навчаються у вітчизняних вищих навчальних закладах або ПТУ.

Якщо батьки студента є фізичними особами-підприємцями, податкова знижка не надається. Витрати на військову кафедру та інші додаткові курси в університеті при отриманні знижки не враховуються.

Податкова знижка оформлюється у поточному році за попередній календарний рік. Так, у 2017 році студент або його батьки можуть отримати компенсацію за 2016 рік, а у 2018 році — за 2017 рік.

Право на отримання податкової знижки гарантує підпункт 166.3.3 Податкового кодексу. У грудні 2016 року до цього підпункту були внесені зміни.

В оновленій редакції визначено, що до податкової знижки дозволяється включати витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів. Раніше ця норма була визначена як "на користь закладів освіти".

Право на знижку мають платники податку або члени сім'ї першого ступеня споріднення — діти, дружина, чоловік. До 1 січня 2017 року сума витрат, дозволена до включення до податкової знижки, не могла перевищувати місячного прожиткового мінімуму, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

З 2017 року всі обмеження щодо розміру витрат скасовано. Однак ті громадяни, які захочуть реалізувати своє право на податкову знижку за навчання за 2016 рік, будуть оформлятися ще за старими правилами, а тому мусять враховувати місячний ліміт, який у 2016 році становив 1 930 грн.

Отже, що якщо у 2016 році член сім'ї першого ступеня споріднення, за якого платили за навчання, отримував легальну зарплату, то, імовірно, скористатися правом на податкову знижку тому, хто сплачував, податківці не дадуть.

При отриманні податкової знижки за 2016 рік існують такі обмеження.



1. Послуги навчання повинні надаватися тільки вітчизняними закладами освіти незалежно від форми власності. Тобто якщо платники або їх діти навчаються за кордоном, податкова знижка надаватися не буде.



2. Сума коштів, що компенсується, не повинна перевищувати граничної місячної величини. Вона розраховується за такою формулою: визначений законом коефіцієнт 1,4 треба помножити на місячний прожитковий мінімум для працездатної особи з округленням до найближчих 10 грн.

У 2016 році дана сума становила 1 930 грн (1 378 грн х 1,4). Тобто це максимальна сума компенсації за один навчальний місяць. За навчальний рік сума не може перевищувати 19 300 грн (1 930 грн помножити десять навчальних місяців).

Якщо ж сума більша, наприклад, сума знижки становить 20 тис грн, то різницю просто не братимуть до уваги під час розрахунку розміру знижки.



3. До податкової знижки входить тільки плата за професійно-технічну та вищу освіту. Тобто оплата додаткових послуг навчального закладу не враховується.



4. Якщо оплата за перший семестр, що складається з шістьох місяців (чотири місяці поточного року та два місяці наступного), здійснюється одним платежем, то до податкової знижки слід включати тільки витрати за чотири місяці навчання.

Решта суми, сплаченої згідно з платіжним документом, може бути включена платником податків до податкової знижки у наступному році разом з платою за другий семестр і за частину наступного семестру.

Для отримання податкової знижки на навчання необхідні такі документи.



1. Заява на отримання податкової знижки на навчання, зразок якої можна отримати у будь-якій філії ДФС.



2. Паспорт — оригінал та копія, завірена підписом заявника.



3. Ідентифікаційний номер — оригінал та копія, завірена підписом заявника.



4. Довідка з роботи про отриманий у минулому році дохід і сплачені податки.



5. Довідка про вартість навчання у звітному році, якщо це не вказано у договорі.



6. Копія свідоцтва про народження дитини (для батьків студента), копія свідоцтва про одруження (для чоловіка чи дружини студента).



7. Оригінал та копія договору з навчальним закладом.



8. Довідка з навчального закладу про кількість навчальних місяців у звітному році, якщо навчальний рік неповний.



9. Довідка про термін навчання, якщо це не вказано у договорі.



10. Оригінали і копії платіжних документів, що підтверджують оплату за навчання.



11. Декларація про доходи.

Після подання документів кошти зарахують на банківський рахунок протягом 60 днів. Термін подання заяв для оформлення знижки за 2016 рік завершується 31 грудня 2017 року. Знижку за 2017 рік можна буде оформити у 2018 році.