Пограємося з формулою "Роттердам++"

Напередодні віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон в інтерв'ю Економічній правді запропонував "погратися із цією ситуацією". Тобто, "погратися" із формулою Роттердам+.

Відгукуюсь на пропозицію погратися.

Віце-прем'єр сказав, що ніхто не пропонує альтернативу формулі. Це не так. На робочих групах щодо ринку вугілля, які проводив пан Кістіон, я пропонував альтернативи.

Наводжу їх нижче.

Повністю формула звучить так: Роттердам + доставка морем + перевалка у порту. Ще окремо закладаються у тариф витрати на залізницю.

Крок 1: забрати неіснуючі у затратах компоненти: понад 90% вугілля морем не поставляється і у порту не перевалюється. Отже, з "Роттердам++" формула перетворюється у просто "Роттердам".

Різниця — 10 млрд грн на рік.

Крок 2: оскільки вміст сірки у вугіллі в Роттердамі менше 1% (найчастіше 0,7%), а в Украіні 2-3%, то, зазвичай, екологічно шкідливіше вугілля на ринку коштує менше. Тобто, повинен бути дисконт на високий вміст сірки, наприклад 15%.

Тобто формула "0,85 * Роттердам". Це ще понад 5 млрд грн на рік.

Більше того, у своїй першій версії НКРЕКП якраз і пропонувала формулу "Роттердам", а не "Роттердам++". Чому тоді вирішили додати "плюси" і збирати із споживачів більше, можемо тільки здогадуватися.

Також у інших розрахунках НКРЕКП використовує дисконт на високу сірку, тобто розуміють необхідність дисконтувати на вміст сірки. Як бачимо, всі альтернативи до формули відомі.

Отже, між "Роттердам+" і "0,85*Роттердам" різниця у понад 15 млрд грн у рік. Це та корупційна рента, яку наші чиновники змушують українських громадян, українську економіку сплачувати окремим олігархам.

І поки ми "граємося із цією ситуацію", мільярди капають у потрібні кишені. А набігло вже 20 млрд грн з початку дії цієї формули.