Земельна децентралізація: у кожного своя

У серпні прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Мінрегіону та Мінагрополітики розробити законопроект щодо передавання земель за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам.

У Мінрегіоні відрапортували, що впоралися з цим завданням буквально за тиждень. 18 вересня уряд зареєстрував у парламенті цей законопроект під №7118.

Справді вражаючі темпи, особливо зважаючи на те, як важко рухаються у парламенті ініціативи на цю тему.

Наприклад, найвідоміший законопроект з їх числа, №4355, був зареєстрований у березні 2016 року. Через місяць його ухвалили у першому читанні і з тих пір він чекає другого читання. Хоча на кожному засіданні погоджувальної ради представник аграрного комітету наголошує на важливості його ухвалення.

І от зараз, коли законопроект №4355 давно опрацьовано за участю великого авторського колективу, понад 40 народних депутатів, експертного середовища, представників місцевого самоврядування та уряду, в тому числі Держгеокадастру, у Верховній Раді з'являється новий законопроект із суттєвими відмінностями.

Урядовий документ короткий. На відміну від законопроекту №4355, він не вирішує жодних інших завдань, крім передавання землі ОТГ. За такої ситуації члени аграрного комітету вирішили "перереєструвати" законопроект №4355 у дещо зміненому вигляді під альтернативним до урядового номером №7118-1.

Навіщо це було зроблено? Відповідь проста: тривале "маринування" законопроекту №4355 свідчить про відсутність політичної волі для його ухвалення.

Відповідно, якщо урядовий законопроект №7118 потрапить на голосування раніше за №4355 і буде ухвалений, а цього цілком можна очікувати, то багато напрацювань, які є в останньому законопроекті, просто кануть в небуття. У той же час альтернативний законопроект апріорі буде розглядатися у зв'язці з основним.

У чому відмінності?

Законопроект комітету передбачає чіткий порядок передавання земель за межами населених пунктів у комунальну власність ОТГ, тоді як урядовий проект встановлює, що цими землями вони будуть лише розпоряджатися. Вирішувати ж, передавати їх у власність ОТГ чи ні, буде голова обласної адміністрації.

Це означає, що місцевий бюджет не одержить ні копійки від продажу цих ділянок, а повноваження з розпорядження ними можна буде в будь-який час забрати.

Урядовий законопроект №7118 має лише одне завдання: передати землі за межами населених пунктів в розпорядження ОТГ, тоді як законопроект №7118-1 комплексно вирішує низку злободенних проблем.

Він встановлює повноваження із земельного контролю. На місця передається розгляд справ щодо нецільового використання ділянок та самозахоплення землі.

Також законопроект №7118-1 прописує механізм передавання земель колективної власності у комунальну власність, адже саме поняття "колективна власність" залишається юридичним атавізмом. Між тим, через це близько 1,5 млн га землі не мають свого власника і обробляються в "тіні".

Крім того, були передбачені і розширення повноважень місцевих рад у сфері планування території. Функції затвердження планів детального планування та планів зонування території за межами населених пунктів пропонується передати від голів РДА сільським, селищним та міським радам.

Ще один важливий пункт законопроекту №7118-1 — передавання на місця повноважень щодо затвердження нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів. Все логічно: якщо цими землями розпоряджаються місцеві громади, то і це питання повинні вирішувати саме вони.

Нарешті, законопроект №7118-1 містить порядок встановлення, зміни та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі території місцевих рад. Після ухвалення законопроекту ми не повинні вирішувати питання, де закінчуються повноваження однієї сільради і починаються повноваження іншої.

Не можу сказати, що урядовий законопроект не має права на життя. Можна було б його ухвалити, адже сам факт передавання частини земельних повноважень на місця — це вже добре, ми за це боролися багато років. Справа не в авторстві реформи, а в тому, що реформи повинні бути комплексними і якісними.

Тож наразі у Верховній Раді зареєстровано три законопроекти, які передають управління землями на місця: №7118 і №7118-1 передають землі за межами населених пунктів об'єднаним територіальним громадам, №4355 — усім громадам (об'єднаним — у власність, а тим, які ще не об'єдналися, — у розпорядження).

Який з них буде ухвалений, прогнозувати важко, але це питання давно потребує вирішення. Йде до того, що коли громадам передадуть земельні повноваження, розпоряджатися їм буде нічим — чиновники роздадуть усю землю в оренду.