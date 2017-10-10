Грабіж по-українськи: крадіжки вантажів "на ходу"

Представники логістичного комітету Європейської бізнес-асоціації систематично отримують інформацію про крадіжки вантажів при перевезенні.

Проблема не нова: логістичний комітет ЄБА з 2014 року активно виступає за підвищення безпеки на автомобільних дорогах.

Як повідомляють ключові логістичні оператори, за останній час справи значно погіршилися.

Загалом крадіжки бувають двох типів.

Перший — це крадіжки всього вантажу. Зазвичай їх здійснюють організовані угруповання. Вони отримують інформацію з власних джерел щодо переміщення конкретного вантажу і діють злагоджено за відпрацьованими схемами.

Другий — це дрібні крадіжки, проте навіть їх здійснення чітко організоване і часто відбувається "на ходу". Популярні товари — техніка, продукти харчування, гігієнічні товари, які зловмисники можуть потім перепродати. Найбільш сприятливі умови — нічний час або рух машини під гору, на ділянках з розбитою дорогою.

Звичайно, ми можемо брати до уваги один із ключових негативних факторів — економічну ситуацію в країні. Проте мова йде не стільки про розкриття злочинів, скільки про превентивні заходи, адже це значні збитки для логістичних компаній.

Ми звернулися із запитами до Нацполіції та МВС з проханням забезпечити безпеку на потенційно ризикованих ділянках автомобільних доріг. Ми також спілкувалися з їх представниками в рамках проведеної ЄБА зустрічі. Вони стверджують, що знають про ситуацію на дорогах і обіцяють її виправити.

Комітет направив свої пропозиції щодо попередження та зменшення крадіжок.



1. Забезпечити регулярне патрулювання потенційно небезпечних ділянок на автомобільних дорогах.



2. Встановити додаткові відеокамери на автомобільних шляхах.



3. Організувати на автомобільних дорогах місця для стоянки автотранспорту з охороною таких місць.

Правоохоронці у відповідях розповідають про розкриття злочинної діяльності груп та окремих осіб і притягнення їх до відповідальності. Вони також повідомляють про розробку концепції створення дорожньої поліції, функцією якої буде безпека на дорогах. Після її ухвалення обіцяють забезпечити щільність нарядів поліції.

Щодо нашої пропозиції організувати місця для зупинок вони посилаються на компетенцію "Укравтодору", якому для реалізації цих заходів бракує грошей. Додатково зазначили, що зараз розробляється регламент запровадження системи автоматичної фіксації правопорушень.

Тимчасом страхові компанії оперативно відреагували на цю ситуацію. Вони майже вдвічі підняли ставки страхування вантажів і встановили обмеження на виплати компенсацій, що прямо впливає на вартість вантажоперевезень.

З огляду на сказане просимо МВС та Нацполіцію вжити термінових заходів для реалізації пропозицій комітету з підвищення безпеки на дорогах.