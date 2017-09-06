Як зареєструвати бізнес онлайн

У березні Мін'юст, Державне агентство з питань електронного урядування та фонд "Східна Європа" презентували електронні послуги у сфері реєстрації бізнесу.

За півроку роботи оновленої системи понад 2 тис підприємців зареєструвалися онлайн. Це не лише зручність для громадян, це важливий крок на шляху до покращення загальних позицій України у світовому рейтингу Doing Business.

За цим рейтингом лідерами серед країн ЄС за легкістю створення підприємств є Ірландія та Естонія — 10 та 14 місця. У 2017 році Україна піднялася на чотири позиції і посідає 20 місце. Лідирують у рейтингу Нова Зеландія, Канада та Гонконг.

Цікаво, що Ірландія не дає можливості повністю зареєструвати бізнес онлайн, але їх звичайні процедури доволі легкі та цікаві. Скажімо, якщо людина хоче вести бізнес під власним ім'ям, тобто як фізична особа-підприємець, то їй взагалі не потрібно проходити будь-яку процедуру. Можна одразу ставати до роботи.

Безумовно, в такому випадку також сплачуються відповідні податки, але формальна процедура для старту відсутня.

В Естонії зареєструвати компанію онлайн можна з 2007 року. Для цього там є окремий портал, незважаючи на існування єдиного порталу електронних послуг. Тобто навіть тут не вдалося об'єднати всі послуги за принципом one-stop-shop.

В Україні процедура реєстрації юридичної особи є однією з найбільш простих та доступних. На жаль, цього не можна сказати про умови ведення бізнесу, які залишаються складними та надмірно регульованими.

Які послуги вже доступні

Для фізичних осіб-підприємців доступна державна реєстрація та внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та припинення підприємницької діяльності. Для юридичних осіб — державна реєстрація створення підприємства та включення відомостей до реєстру. Всі ці е-послуги працюють так.

Заявник повинен зареєструватися в електронному кабінеті "Онлайн-будинку юстиції". Для реєстрації потрібна лише адреса електронної пошти. Далі необхідно обрати реєстраційну дію та внести відповідні відомості до електронної форми.

Коли форма заповнена, при переході до наступного кроку генерується документ — реєстраційна картка встановленого зразка, на яку заявнику пропонується накласти свій електронний цифровий підпис. На цьому етапі можна повернутися і виправити внесені відомості або підписати документ своїм електронним цифровим підписом.

Після накладання ЕЦП електронний документ надсилається на розгляд державним реєстраторам. При цьому є особливості внесення реєстраційних дій. Під час реєстрації фізичної особи-підприємця разом з реєстраційною карткою можна заповнити онлайн форму переходу на спрощену систему оподаткування.

При проведенні реєстрації підприємця ця форма у порядку електронної взаємодії передається до ДФС, яка на підставі отриманого документа одразу переводить новоствореного підприємця на спрощену систему оподаткування.

Під час проведення реєстрації підприємця чи компанії, після внесення відомостей до реєстру та отримання в порядку обміну між реєстрами відомостей про взяття на облік у ДФС, Держстаті та Пенсійному фонді, реєстратор формує виписку з реєстру. Ця виписка одразу стає доступною у кабінеті "Онлайн-будинку юстиції".

Реєстрація юридичної особи передбачає подання документів лише для тих юридичних осіб, які планують працювати на підставі модельного статусу.

Дії "включення відомостей" про юридичну особу і фізособу-підприємця призначені для внесення до реєстру інформації про суб'єкти господарювання, зареєстровані до створення Єдиного державного реєстру, які не були включені до нього.

Чому це важливо

Досі подати документи для отримання цих послуг можна було лише у паперовій формі. Загалом у 2016 році понад 1 млн українців особисто відвідали органи державної реєстрації, витративши на це чимало часу.

Принципово новий рівень якості обслуговування бізнесу передбачає, що українці можуть подати такі документи у будь-який зручний час 24 години на добу сім днів на тиждень винятково через інтернет, витративши на це лише кілька хвилин.

Електронні форми документів з автоматичною перевіркою і підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні, а завдяки автоматизації значно пришвидшується розгляд документів та ухвалення рішень. Такі нововведення дозволяють заощадити час та гроші, а також мінімізувати корупційні ризики.

Від моменту запуску сервісу електронними послугами скористалися близько 4 тис разів: понад 2 тис ФОП відкрито і майже 1 тис ФОП припинили діяльність онлайн. Найбільше тішить, що кількість користувачів сервісу щомісяця зростає на 20-30%.