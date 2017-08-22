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Корпоративні шахраї: як з ними боротися

Корпоративні шахраї: як з ними боротися

Через шахрайство серед управлінців, бухгалтерів і торгових менеджерів компанії щорічно втрачають від 100 тис дол до 5 млн дол. Як з цим боротися? (Рос.)
Вівторок, 22 серпня 2017, 16:00
Артем Ковбель
партнер Kreston GCG

Ежегодно компании по всему миру теряют 5-10% годового оборота вследствие мошеннических действий.

Об этом говорится в отчете Международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE).

При этом средний объем потерь по одному кейсу мошенничества составляет 150 тыс долл, однако в 23% случаев убытки превышают 1 млн долл.

В Украине объемы потерь от мошенничества не менее масштабны. Почти 20% участников исследования компании Kreston GCG заявили о годовых потерях вследствие мошенничества в размере от 100 тыс долл до 5 млн долл. Убытки такого масштаба чаще фиксировались в сферах транспорта и технологий.

 
 

Согласно исследованию, мошенничество среди топ-менеджмента, в бухгалтерии и отделе по работе с клиентами, как правило, приводит к финансовым потерям от 100 тыс долл до 5 млн долл, тогда как злоупотребления в производственном отделе и отделе закупок — к менее скромным убыткам: до 100 тыс долл в год.

При этом отдел продаж, где чаще всего фиксируются факты мошенничества, отличает примерно равное количество случаев крупных и средних потерь. Характерно, что даже при фиксации случаев мошенничества более 20% участников исследования не могут оценить объемы убытков.

Наш опыт позволяет утверждать, что украинские компании недооценивают угрозы и масштабы распространения мошенничества. Так, 40% респондентов утверждают, что никогда не сталкивались с проявлениями мошенничества в компаниях, еще 42% убеждены в низких рисках этого явления в будущем.

Это говорит об отсутствии налаженных процедур контроля данного явления в компаниях и нежелании признать мошенничество глобальным явлением, требующим надежных процедур предупреждения и обнаружения.

К сожалению, процедуры, которые используют украинские компании для предупреждения и противодействия мошенничеству, не соответствуют лучшим мировым практикам. Что же делает компанию уязвимой перед мошенничеством?

Мировой опыт позволяет выделить ряд критических точек, наличие которых позволяет говорить о подверженности компании возникновению мошенничества.

1. Низкая вовлеченность собственника в операционный контроль. По данным нашего исследования, активную вовлеченность собственника отмечают чуть более 20% компаний.

2. Отсутствие систем обратной связи о выявлении фактов недобросовестных действий. Ее в Украине практикуют лишь 9% компаний.

3. Отсутствие практики проведения внешнего аудита финансовой отчетности, проведения инвентаризации и переоценки активов. В мире в 52% случаев факты мошенничества были установлены в результате данных процедур.

4. Низкий уровень зарплат и отсутствие мотивационной политики на предприятии. Более четверти украинских компаний, столкнувшихся с мошенничеством, считают данный фактор способным стимулировать мошеннические действия.

Уязвимость перед мошенничеством также формируется отсутствием систем compliance на предприятии как одного из инструментов системы внутренних контролей, практикой наличных взаиморасчетов с клиентами и контрагентами, короткой согласовательной цепочкой среди менеджеров при расчетах.

Обнаружить критические точки, неэффективные бизнес-процессы и индивидов, разрушающих компанию изнутри, позволяет реализация процедур форензик — независимого расследования, осуществляемого внешним специалистом.

В мировой практике данный инструмент признан как наиболее эффективный механизм выявления возможностей и фактов мошенничества в компании и построения эффективной системы предупреждения и противодействия им.

Форензик позволяет наладить ключевые процессы внутри и получить компанию с четко выстроенной системой корпоративного управления.

Это не только превентивный механизм возникновения мошенничества, но и инструмент увеличения капитализации бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости компании.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
шахрайство корпорації
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