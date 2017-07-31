Толінг для Жеваго

Енергетика завжди була плацдармом для зростання українських олігархів та політиків різних рівнів, які збагачувалися завдяки корупційним схемам.

Хоча приватизація енергетичних компаній триває не перше десятиліття, до фінального акорду ще далеко. Більше того, деякі корупційні схеми можуть пережити не тільки приватизацію, а й кількох наступних президентів.

Цей текст — про один із способів збагачення, де керівники місцевих теплокомуненерго у змові з представниками бізнесу заробляють на давальницькій схемі (толінгу), не перший рік використовуючи її прямо перед носом правоохоронців.

Білоцерківський "Роттердам+"

Мова йде про найбільше місто Київщини Білу Церкву. Саме тут кілька років тому політичні групи відчайдушно боролися за право взяти у концесію два великі майнові комплекси — водоканал і тепломережу.

У цьому місті є великі підприємства, зокрема, завод з виробництва шин "Росава" і Білоцерківська ТЕЦ. Для теплоелектроцентралі завод — ідеальний клієнт. Він розміщений поруч, тож є можливість постачати йому тепло та електрику.

Обидва підприємства афільовані з мультимільйонером і депутатом-мажоритарником Костянтином Жеваго, який останнім часом зазнає невдач.

За законом, вироблену електроенергію ТЕЦ повинна продавати держпідприємству "Енергоринок" за тарифом, встановленим НКРЕКП. ТЕЦ працює на мазуті або газі.

Теплокомуненерго закуповує газ за заниженими цінами у "Нафтогазу" і передає на ТЕЦ для переробки у тепло. Ця класична давальницька схема дає змогу забезпечувати теплом по магістральній трубі найбільший район Білої Церкви.

Кількість виробленого тепла визначається комерційним лічильником, встановленим на ТЕЦ. Обсяг використаного газу визначається розрахунковим шляхом, виходячи з питомих витрат блакитного палива на виробництво 1 Гкал теплової енергії.

За документами, які має ЕП, обсяг переданого за толінговою схемою газу за січень-березень 2017 року становив 9,28 млн куб м.

Споживачі Кількість куб м газу Вартість, грн Ціна за тис куб м, грн Населення 7 669 351 37 901 933 4 942 Бюджетники 1 506 762 7 446 418 4 942 Інші 107 692 843 587 7 833

Давальницька схема закріплена договором №46-р між Білоцерківською ТЕЦ та КП БМР "Білоцерківська тепломережа". Схоже, цією угодою правоохоронці ніколи не цікавилися. Отже, як вимиваються десятки мільйонів з кишень громадян?

СКАН ДОГОВОРУ №46-Р

Секрет заробітків керівництва ТЕЦ і тепломережі — не у підвищенні вартості теплової енергії чи "підживленої" води (додається в систему оборотного водопостачання для відшкодування втрат), а в різниці між собівартістю вироблення тепла тепломережею і теплоелектроцентраллю.

Диявол в деталях

Згідно з постановою НКРЕКП для Білоцерківської ТЕЦ тариф на виробництво тепла, що використовується споживачами, крім населення, встановлений на рівні 1 096,23 грн за Гкал без ПДВ. У цьому випадку газ закуповується за комерційною ціною, яка затверджена у тарифі і становить 6 288,29 грн за тис куб м.

Тариф на тепло для ТЕЦ, що використовується населенням, не затверджувався.

Розрахунок собівартості тепла на "бюджетному" блакитному паливі, яке передається з "Білоцерківтепломережі", з 1 січня 2017 року для цієї ТЕЦ виглядає так.

Паливна складова становить 92% з урахуванням показників із звіту ТЕЦ.

Якщо спростити калькуляцію, то "Білоцерківтепломережа" купує у НАК дешевший газ, віддає його ТЕЦ, а згодом забирає теплову енергію для обігріву мешканців. Тут і створюється різниця між собівартістю тепла для тепломережі і для ТЕЦ, яка становить близько 194 грн на 1 Гкал. Ця маржа осідає в кишенях учасників схеми.

Орієнтовна кількість газу, поставленого на ТЕЦ за договором толінгу в січні-березні 2017 року, становила 9,28 млн куб м, чого достатньо для виробництва 61 тис Гкал тепла. У результаті за три місяці 2017 року керівництво ТЕЦ і теплокомуненерго могло отримати 11,7 млн грн чистого корупційного доходу.

Усього комунальне підприємство придбало і передало ТЕЦ близько 31 млн куб м газу. Нескладно підрахувати, скільки грошей з кишень громадян витягли місцеві ділки, використовуючи нехитру схему закупівлі у держави газу по заниженими цінами.

Операції толінгу із сировиною, що не завозиться з-за кордону, слугують для оптимізації прибутків, каже керівник програм центру DiXi Group Роман Ніцович.

"Вочевидь, Білоцерківська ТЕЦ таким чином звільнила себе від зобов'язань щодо роботи із споживачами, адже відповідає лише за надання послуг з виробництва тепла. При цьому на відміну від комунального підприємства, на якому лежать вся відповідальність і додаткові витрати, ТЕЦ працює рентабельно", — додає він.

Керівництво ТЕЦ три тижні уникає коментарів стосовно давальницької схеми та розрахунків, які містяться у цьому матеріалі.

Розслідування проведене в рамках проекту центру локального самоврядування "Без корупції" за фінансової підтримки програмної ініціативи "Демократична практика" міжнародного фонду "Відродження".