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Українські реформи в стилі Миколи II

Українські реформи в стилі Миколи II

Пріоритетом мусить бути не тільки боротьба з корупцією і створення антикорупційних органів, а ампутація причин її виникнення. (Рос.)
Середа, 26 липня 2017, 17:00
Олександр Соколовський
засновник Ukrainian Fashion Week, президент "Укрлегпрому", власник компанії "Текстиль-контакт"

О реформах Николая II современники говорили: "Слишком мало и слишком поздно".

Чем это закончилось 100 лет назад, мы знаем, и не думаю, что хотим повторения.

Не знаю, кто у большевиков рулил политтехнологией и мерил социологию, но с лозунгами и обещаниями попали в точку. А что будет актуально на грядущих выборах у нас?

Думаю, в погоне за рейтингами основными темами партий будут: снижение стоимости коммуналки, медицина, борьба с коррупцией, депутатская неприкосновенность, борьба с рынком сельхозземель, образование, война и армия, языковой вопрос, визовый режим с РФ, пенсии и социальные гарантии.

Тут много важного, но сдается, что в десятку приоритетов не войдут вопросы отмены моратория на продажу земли, приватизации большей части убыточных госпредприятий, верификации льготных пенсий, отмены льгот по уплате земельного налога и НДС, уменьшения процента ВВП, перераспределяемого через бюджет, ликвидации всевозможных инспекций и экономических силовых подразделений ГПУ, МВД, СБУ, ДФС, автоматизации взаимодействия налогоплательщика с государством, либерализации экономики, создания благоприятного инвестклимата и единых для всех правил игры.

Удивляться нечему. Какие запросы общества — такую власть мы имеем. Общество у нас не понимает, где причина, а где следствие. Без сильной экономики на все обещания политиков денег не хватит, а кредиты давно проели.

Для денег нужны налогоплательщики, а им нужны простые и минимальные налоги. Тогда их потихоньку начнут платить все. В результате экономика начнет активно развиваться и выходить из тени.

Для этого власть и силовики должны работать на бюджет, а не на карман. Пока силовики будут покрывать теневиков, которые делятся с ними, и "кошмарить" легальный бизнес, который делится с бюджетом, будем жить в болоте стагнации.

Приоритетом должна быть не только борьба с коррупцией и создание антикоррупционных органов, а ампутация причин ее возникновения.

За три года многое сделано, но при этом ВВП упал более чем в два раза. Чтобы спасти ситуацию, нужны ускоренные темпы роста, а не 1-1,5% в год, как сейчас.

Надеюсь, с января 2018 года все же введут НнВК вместо налога на прибыль. А если нет, то ждем появления новой генерации политиков, которые пошлют на три буквы лозунги популистов вместе с соцопросами и пойдут против течения.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
корупція реформи вибори податки
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