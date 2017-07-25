Трамп — президент з минулого. Світу потрібні інтернет-підприємці

Діяльність сорок п'ятого президента США Дональда Трампа більше асоціюється із звинуваченнями у непрофесіоналізмі, розслідуваннями щодо російського втручання в американські вибори, підозр в одержанні грошей від іноземних урядів після інавгурації та політичним хаосом у Вашингтоні.

Тимчасом світ захоплено спостерігає за новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном, який оголосив, що Франція мусить стати країною стартапів та підприємців, лідером з інновацій та екологічно чистих технологій.

На відміну від французького колеги, Трамп підписав указ "наймай на роботу американців", який закликає до перегляду програми віз H-1B, яка сприяє роботі висококваліфікованих іноземних спеціалістів. Одночасно у Вашингтоні посилилася тривога з приводу глобалізації та конкурентоспроможності США.

Очевидно, що Трамп — спірна постать, яка викликає багато критики, але не через власну агресивність та емоційність, а через політику, яку він обрав для країни. Політику закритості від світу, відсторонення від проблем, політику минулого, тобто політику лінійного розвитку, а не політику майбутнього.

Що ж таке політика майбутнього для найсильнішої країни світу?

Це розумне управління ресурсами Землі з користю для людей. Це розумні технології та гіперінновації, це пошук унікальних ідей і нових моделей, це нові незвідані шляхи. Це унікальна чиста галузь, де створюється інтелектуальний продукт, який часто називають інформаційними технологіями — ІТ.

Технології оточують нас всюди: це засоби зв'язку, автомобілі, літаки. Будь-який новий спосіб щось зробити є технологією. Світ змінюється на очах саме завдяки новим технологіям і вже перестав бути лінійним.

У минулому на поширення нової технології потрібні були десятиліття. Щоб набрати мільярд користувачів, радіомовленню знадобилося 72 роки, а соціальній мережі Facebook — лише п'ять років (зараз там уже 2 млрд користувачів).

Напевно, ви чули термін "експоненціальне зростання". Він використовується в математиці, щоб описати зростання величини, коли швидкість росту пропорційна значенню самої величини.

Ми рухаємося від лінійного розвитку до експоненціального завдяки технологічним досягненням, починаючи з використання сонячної енергії для зарядки автомобілів до повноцінного безпілотного транспорту, який змінить наш спосіб життя.

Роботизовані автомобілі Tesla або Google на дорогах Каліфорнії, розпізнавання голосу, комп'ютер, який прораховує, коли вмикати систему стабілізації руху в автомобілі, визначення автора пісні за допомогою смартфона, пошук товару в онлайн-магазині і його реклама на іншому сайті — усе це уже реальність.

Найкращі у світі гравці в шахи, шашки, нарди — не люди, а інтелектуальні комп'ютерні системи. Технології невпинно розвиваються завдяки інноваціям, тобто новим відкриттям, які, своєю чергою, породжують наступні відкриття.

Сотні років тому людство жило в статичних суспільствах, де вважали успішними тих, хто міг відібрати майно в інших. У наш час в розвинутих суспільствах успішними вважають технологічних підприємців, які створюють цінність для людей.

Найвідомішими серед легенд технологічного бізнесу є Стів Джобс, якому вдалося заново винайти смартфон, Марк Цукерберг, який створив найкращу соціальну мережу, жива легенда Ілон Маск, інноватор в автомобілебудуванні, інженер, який домігся значних успіхів у ракетобудуванні та енергетиці, а також задумав зробити людську цивілізацію міжпланетною завдяки колонізації Марсу.

Маск — це саме уособлення здійснення чудес, це людина, яка робить реальністю ідеї планетарного та міжпланетного масштабу. Творці нових стартапів — це передусім далекоглядні та рішучі люди, які не бояться ризикувати і бути лідерами.

Секрет їхнього успіху — у творенні нового та унікального, у безперервному пошуку способів вдосконалення власних винаходів. Всі успішні технологічні підприємці створювали щось нове та незвичайне на той час. Нові компанії, які ще називають стартапами, здатні мислити інакше і генерувати нові ідеї. Стартап — це невелика група людей, які поділяють переконання будівництва іншого майбутнього.

Недавно президент Франції під час конференції Viva Tech у Парижі заявив: "Я хочу, щоб Франція стала країною стартапів. Країна, яка думає і рухається як стартап. Підприємець — це новая Франція".

Майбутнє світу буде визначати не глобалізація, а технології. Люди вважають, що майбутнє обов'язково мусить бути кращим. Міркуючи про майбутнє, ми сподіваємося на прогрес в технологіях. Рівень прогресу — це не просто стабільне зростання продуктивності, а експоненціальне прискорення темпу розвитку.

Розвиток може мати два різновиди. Перший — глобальний. До прикладу, план розвитку Китаю полягає у тому, щоб стати копією Сполучених Штатів. Для цього китайці копіюють усе, що існує в розвинених країнах. Другий різновид — це експоненціальний розвиток, тобто науковий прогрес або нові технології.

Саме приватна компанія технологічного підприємця Маска Space X зробила перший в історії успішний повторний запуск ракети-носія. Такого успіху протягом останніх десятиліть не досягнула жодна провідна космічна держава.

Що це означає для США та світу?

Моделі сучасних держав застарілі, вони працюють повільно і намагаються ухилятися від ризику. Вони радше будуть розплачуватися за наслідки, ніж спробують бути більш рішучими та далекоглядними. Сучасні моделі держав разом з їхніми політиками бояться майбутнього, тому так часто вдаються до популізму.

Технологічні новатори відрізняються від політиків минулого чітким баченням майбутнього. Новатори активні та ініціативні, вони борються з усіх сил, використовуючи всі можливості для великої ідеї. Вони хоробрі, тому що навчені протистояти перешкодам і небезпекам. Вони, як ніхто, вірні ідеї поступу.

Коли ми думаємо про технології, які з'являться через 20 років, то сприймаємо за загальний орієнтир прогрес попередніх 20 років. Для нас є природним лінійне мислення. Той, хто мислить експоненційно, зможе точніше передбачити прогрес наступних 20 років, беручи до уваги нинішній темп розвитку.

Середній темп розвитку між 1990 роком і 2010 роком набагато вищий, ніж між 1950 роком та 1980 роком. За даними дослідників, всі досягнення минулого століття умістилися б у два десятиліття при темпі розвитку 2000 року. За цією ж логікою такий же результат нових досягнень повториться до 2021 року, всього за сім років.

Нові технології розвиваються так швидко, що вже випереджають закони та уряди.

США як світовому лідеру потрібно усвідомити, що виклики майбутнього будуть значно більшими, ніж були досі, і боротися з випробуваннями зможуть лише нові політики доброї волі і технологічні підприємці, свідомі та віддані ідеї розумного управління власною державою та ресурсами Землі з користю для людей.

Якщо Сполучені Штати прагнуть бути і надалі світовим лідером, гарантом світової безпеки та конкурувати в майбутньому, вони повинні дослухатися до людей майбутнього, зважувати та думати далекоглядно.