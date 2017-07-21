"...Україна без майбутнього": розставимо крапки над "і"

Ну, що ж розставимо крапки над "і"!

Три дні знадобилося для того, щоб натруджена психіка шановних фейсбук-реформаторів виділила усі свої домисли та "особливі думки" щодо мого, як виявилося "одіозного" матеріалу "Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього".

А тепер давайте розберемось.

По-перше. Так, це була інтелектуальна провокація.

По-друге, не будемо витрачати час на тих, кому привидівся зрадник, брат путіна, кум медведчука та посланець сатани в моїй особі, їм я лише пораджу свій матеріал річної давнини де написано, який можна зробити перший, конкретний крок для того, щоб очистити країну від нечисті, що веде нас у прірву без майбутнього і у зв’язках з якою вони мене звинуватили.

Там і майдан і революція і українські червоні бригади (про які "радикали" багато горлопанять але зробити так і не спромоглись).

По-третє, цікавіша ситуація видалась із тими, кого часто називають інтелектуалами та експертами...

З цього флангу надійшло три основні типи бруду:

Перший: Про те, що у матеріалі ніби то використано не правильний фактаж та зманіпульовано даними.

Другий: Про те, що буцімто зроблено лінійні прогнози, які через це не можуть відповідати дійсності та, що довгострокові прогнози взагалі не можливо робити.

Третій: Звинувачення в тому, що пропозиції, які я подаю в кінці матеріалу, ще гірші ніж базовий сценарій та просто абсурдні.

Почнемо з кінця.

3. Означені мною можливі кроки – це крайнощі, до яких вимушено вдається важко хворий пацієнт, якщо проблема дійшла смертельної стадії – це ампутація частин тіла, протезування, самогубство або довічна недієздатність. Саме це чекає на Україну, якщо її й далі будуть "реформувати" так як зараз.

Мені, як і вам, хочеться швидкого і безболісного розвитку, проте інтелектуали-критики спромоглися за ці роки лише тицяти пальцями на успіхи громадянського суспільства в просуванні інструментів електронної демократії та на фрагментарні "заплатки", зроблені під тиском МВФ.

Жодної стратегії проривних реформ не було розроблено, тобто не було пред’явлено жодних перспектив залучення сотень мільярдів доларів інвестицій на повністю зношену інфраструктуру, модернізацію з нуля виробництва та тисячі стартапів, зростання ВВП на 10% на рік, збільшення частки високотехнологічної промисловості та хай-тек експорту вдвічі, повернення десятків тисяч талановитих українців-мігрантів до України, відкриття десятків науково-дослідних центрів міжнародних корпорацій – ось, що називається переломлюванням тренду, ось, що може відчутно збільшити дохід людей та геополітичне становище країни і вивести нас за 10-15 років на рівень розвинутого світу.

Проте усе, що видається за успіхи сьогодні нагадує примітивний муляж для неосвічених мас і донорів, який може викрити навіть студент з калькулятором.

2. "Лінійні прогнози", друзі, малюють вам світові аналітичні центри на звіти яких я посилаюся у кожній тезі - PwC, CIA, WEF, The Economist, McKinsey, OECD, WB, Credit Cue, EY…

Йдіть до них в офіси і пояснюйте, чому їм не слід цим займатися і чому ви, прочитавши брошуру Насіма Талеба пояснюєте свою інтелектуальну імпотенцію "чорними лебедями" і "нелінійністю систем".

А якщо ви ввжаєте, що я неправомірно припустив, що Україна не зробить прориву зі своїх жахливо низьких поточних позицій, то я поверну вас до попереднього пункту із запитанням а що ви, добродії, "сертифіковані" гуру економіки запропонували для такого прориву?

Рік назад я поставив вам 8 фундаментальних запитань, які ви ж активно репостили але не виродили жодної відповіді. Тому вже вибачайте, що пророчу крах нашій чудовій країні разом з собою та неспроможними інтелегентами.

1. Про неточності:

- Кожна цифра матеріалу взята з авторитетного джерела на яке дано посилання.

- Дохід середнього українця – це медіана розподілу доходів, тобто сума менше, якої отримує половина населення, замість середнього арифметичного між олігархом і жебраком.

- Розрахунок номінального ВВП на душу населення до 2050 року робився для демонстрації глибини відставання, за простим складеним відсотком при умові середньосвітового прогнозу 3% на рік та за інших рівних факторів - кількості населення, курсу, інфляції тощо. Номінальний він чи реальний мене не хвилює, із можливим розбігом в 3 рази це жодним чином не впливає на порядок відставання України від перших держав через 25 років.

- Те що Київ впав на останні місця у рейтингах в основному через небезпеку в країні, не змінює того факту, що за рівнем розвитку це місто у прірві порівняно зі світовими цивілізаційними центрами.

- Те що літаки "Мрія" не найкращі в Україні не змінює того факту, що уся наша промисловість живе на обладнанні минулого сторіччя окрім одиниць, типу Інтерпайп.

- Те, що середній рівень життя між жителями різних країн вирівнювався останнє десятиліття не змінює того, що між землянами в цілому та між державам ця прірва лише зростає, що світові економічні еліти просто заземлились на різних ділянках планети, але України на цій мапі навіть не помітно.

- ІТ спеціаліст, яких так люблять розхвалювати в Україні сидять тут лише тому що отримують чорну зарплату в долларах на аутсорсі з закордону, спробуйти обкласти цей дохід нашими 60% податками і завтра - останні таланти звалять.

- Туризм - це для відсталих країн - ок, так і це ж профукали.

- На агросекторі у перший світ - це навіть коментувати не буду, просто перечитайте джерела прогнозів згадані у статті - в усіх розвинених країн цей сектор становить долі ВВП при обсягах в рази більших за наші, і люди для агросектору не потрібні майже взагалі, якщо не так як в нас із мотигами.

Більше претензій до фактів "видатні уми" інтернетів не нашкрябали...