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П'ять причин утечі бізнесу в тінь. Податкові аспекти

П'ять причин утечі бізнесу в тінь. Податкові аспекти

Значна частина малого, середнього і великого бізнесу перебуває в тіні. Штовхає його туди не стільки жага наживи, скільки економічна політика. (Рос.)
Четвер, 20 липня 2017, 12:47
Галина Мельник
юрист ЮФ "Ілляшев та партнери"

К сожалению, значительная часть экономики Украины — это теневая экономика.

Теневые аспекты ведения бизнеса присущи всем видам предпринимательской активности — от физических лиц, занимающихся индивидуальной коммерцией, до многопрофильных производственных холдингов.

На уровне малого бизнеса тенизация проявляется как систематическое оказание услуг и продажа товаров физлицами без оформления предпринимательской деятельности и уплаты любых налогов на доходы от такой деятельности.

Сюда зачастую относятся сдача в аренду недвижимости физлицам, оказание услуг физлицам на дому в сфере красоты, здоровья и репетиторства.

Есть нюансы и касательно физлиц, оформивших предпринимательский статус. Благодаря отсутствию требования выдавать расчетные документы в отношении широкого спектра операций, такие лица пользуются возможностью не включать в отчетность ряд оплат от физлиц, занижая тем самым базу налогообложения.

Распространенные формы теневых операций в среднем и крупном бизнесе — выплата зарплаты "в конверте", замена трудовых отношений на отношения с физлицами-плательщиками единого налога (оба варианта позволяют экономить на налогах с зарплаты), использование этих лиц для минимизации базы по налогу на прибыль и обналичивания средств путем покупки у них услуг.

Кроме того — вывод капитала за рубеж путем создания искусственных оснований для выплат нерезидентам, которые формируют расходную часть в Украине (выплата роялти, покупка услуг и ценных бумаг у нерезидентов), транслирование фиктивного налогового кредита по НДС, сформированного при импорте товаров и их продаже за наличные без официального оформления ("скрутки").

Этот список можно существенно расширить.

Что же толкает украинский бизнес на такие меры?

Во-первых — сложность и нестабильность налогового законодательства. Налоговый кодекс был принят сравнительно недавно, в декабре 2010 года, и вступил в силу (кроме некоторых положений) с января 2011 года.

За неполные семь лет работы документ подвергался нескольким комплексным переработкам. Помимо этого, в него было внесено свыше ста поправок разной степени существенности. Более того, законодатель практикует внесение изменений в кодекс без соблюдения одного из его принципов — стабильности.

Согласно данному принципу изменения в любые элементы налогов и сборов могут вноситься не позже, чем за шесть месяцев до начала бюджетного года, в котором они начинают действовать, а налоги, сборы, их ставки и налоговые льготы не могут меняться в течение бюджетного года.

Ярким примером нарушения этого принципа являются традиционные ежегодные изменения Налогового кодекса "под елочку", которые вступают в силу с января следующего года. Также все мы хорошо помним появление военного сбора в августе 2014 года — изменения в кодекс были приняты в июле того же года.

Во-вторых — сложная ситуация с администрированием НДС. Несмотря на запуск системы автоматического возмещения, остается существенный долг бюджета по НДС, подтвержденному налоговыми органами и судами за старые периоды.

Кроме того, внедрение с 1 июля 2017 года механизма блокировки налоговых накладных актуализирует проблему "ручного управления" системой НДС, ведь решение о разблокировке подозрительной накладной принимается по итогам рассмотрения дополнительно предоставленных налогоплательщиком документов специальной комиссией при Государственной фискальной службе.

В-третьих — использование в работе фискальных органов так называемых нормативов налоговой нагрузки. На данный момент приказ Минфина №524 от 2 июня 2015 года, который регулирует порядок формирования графика налоговых проверок, использует такой критерий отнесения плательщиков к группе риска как уровень уплаты налога в сопоставлении со средним по отрасли.

На практике этот критерий означает, что если предприятие не выполняет рассчитанные фискальным ведомством нормативы отчислений в бюджет по отрасли, то оно может ожидать повышенного внимания к своей деятельности.

Кроме того, этот принцип тесно связан с подходом налоговых инспекторов при проверках, согласно которому проверка в любом случае должна закончиться хотя бы минимальным доначислением, которое позволит органу фискальной службы выполнить свой план по наполнению бюджета.

В-четвертых — нестабильность банковской системы, которая вынуждает бизнес хранить крупные суммы на счетах подконтрольных им иностранных компаний.

Этот способ не только не требует получения лицензии НБУ, но и позволяет создавать каналы оттока капитала за рубеж с попутной оптимизацией налога на прибыль в Украине (выплата роялти, оплата за ценные бумаги и услуги).

В-пятых — коррупция, которая приводит к несопоставимости налогового бремени и тех благ, которые бизнес получает от государства.

Приведенные факторы негативно сказываются на желании бизнеса выходить из тени, подставляясь под неопределенность и нестабильность украинских реалий.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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