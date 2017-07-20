К сожалению, значительная часть экономики Украины — это теневая экономика.

Теневые аспекты ведения бизнеса присущи всем видам предпринимательской активности — от физических лиц, занимающихся индивидуальной коммерцией, до многопрофильных производственных холдингов.

На уровне малого бизнеса тенизация проявляется как систематическое оказание услуг и продажа товаров физлицами без оформления предпринимательской деятельности и уплаты любых налогов на доходы от такой деятельности.

Сюда зачастую относятся сдача в аренду недвижимости физлицам, оказание услуг физлицам на дому в сфере красоты, здоровья и репетиторства.

Есть нюансы и касательно физлиц, оформивших предпринимательский статус. Благодаря отсутствию требования выдавать расчетные документы в отношении широкого спектра операций, такие лица пользуются возможностью не включать в отчетность ряд оплат от физлиц, занижая тем самым базу налогообложения.

Распространенные формы теневых операций в среднем и крупном бизнесе — выплата зарплаты "в конверте", замена трудовых отношений на отношения с физлицами-плательщиками единого налога (оба варианта позволяют экономить на налогах с зарплаты), использование этих лиц для минимизации базы по налогу на прибыль и обналичивания средств путем покупки у них услуг.

Кроме того — вывод капитала за рубеж путем создания искусственных оснований для выплат нерезидентам, которые формируют расходную часть в Украине (выплата роялти, покупка услуг и ценных бумаг у нерезидентов), транслирование фиктивного налогового кредита по НДС, сформированного при импорте товаров и их продаже за наличные без официального оформления ("скрутки").

Этот список можно существенно расширить.

Что же толкает украинский бизнес на такие меры?

Во-первых — сложность и нестабильность налогового законодательства. Налоговый кодекс был принят сравнительно недавно, в декабре 2010 года, и вступил в силу (кроме некоторых положений) с января 2011 года.

За неполные семь лет работы документ подвергался нескольким комплексным переработкам. Помимо этого, в него было внесено свыше ста поправок разной степени существенности. Более того, законодатель практикует внесение изменений в кодекс без соблюдения одного из его принципов — стабильности.

Согласно данному принципу изменения в любые элементы налогов и сборов могут вноситься не позже, чем за шесть месяцев до начала бюджетного года, в котором они начинают действовать, а налоги, сборы, их ставки и налоговые льготы не могут меняться в течение бюджетного года.

Ярким примером нарушения этого принципа являются традиционные ежегодные изменения Налогового кодекса "под елочку", которые вступают в силу с января следующего года. Также все мы хорошо помним появление военного сбора в августе 2014 года — изменения в кодекс были приняты в июле того же года.

Во-вторых — сложная ситуация с администрированием НДС. Несмотря на запуск системы автоматического возмещения, остается существенный долг бюджета по НДС, подтвержденному налоговыми органами и судами за старые периоды.

Кроме того, внедрение с 1 июля 2017 года механизма блокировки налоговых накладных актуализирует проблему "ручного управления" системой НДС, ведь решение о разблокировке подозрительной накладной принимается по итогам рассмотрения дополнительно предоставленных налогоплательщиком документов специальной комиссией при Государственной фискальной службе.

В-третьих — использование в работе фискальных органов так называемых нормативов налоговой нагрузки. На данный момент приказ Минфина №524 от 2 июня 2015 года, который регулирует порядок формирования графика налоговых проверок, использует такой критерий отнесения плательщиков к группе риска как уровень уплаты налога в сопоставлении со средним по отрасли.

На практике этот критерий означает, что если предприятие не выполняет рассчитанные фискальным ведомством нормативы отчислений в бюджет по отрасли, то оно может ожидать повышенного внимания к своей деятельности.

Кроме того, этот принцип тесно связан с подходом налоговых инспекторов при проверках, согласно которому проверка в любом случае должна закончиться хотя бы минимальным доначислением, которое позволит органу фискальной службы выполнить свой план по наполнению бюджета.

В-четвертых — нестабильность банковской системы, которая вынуждает бизнес хранить крупные суммы на счетах подконтрольных им иностранных компаний.

Этот способ не только не требует получения лицензии НБУ, но и позволяет создавать каналы оттока капитала за рубеж с попутной оптимизацией налога на прибыль в Украине (выплата роялти, оплата за ценные бумаги и услуги).

В-пятых — коррупция, которая приводит к несопоставимости налогового бремени и тех благ, которые бизнес получает от государства.

Приведенные факторы негативно сказываются на желании бизнеса выходить из тени, подставляясь под неопределенность и нестабильность украинских реалий.