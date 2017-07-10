Як розумні люди розмовами рятують природу Донбасу

В последнее время пресса все чаще вспоминает об экологических проблемах Донбасса — как на неподконтрольной территории, так и на контролируемой.

Политики и чиновники говорят о выселении людей из-за радиационной опасности, загрязнении почвы и атмосферы, вырубке лесов и угрозе подтопления брошенных шахт в Луганской и Донецкой областях.

В целом это огромный ворох проблем, от которых идут мурашки по коже.

Это важная тема, о ней можно и нужно говорить бесконечно — с леденящими душу подробностями, измышлениями, анализами, фантазиями и жуткими прогнозами. Однако это проблему не решит.

Спустя три года вспомнили, что Донбасс может стать непригодным для жизни и устроили публичную дискуссию. Якобы и думают они об этом, и в курсе всех рисков, и мнения у них не совпадают. Все как всегда, когда встречаются несколько умнейших людей, и каждый понимает, что прав только он.

Вставлю и свои "пять копеек". Не буду строить из себя серьезного эколога и делать вид, что понимаю смысл слов "синэкология" или "фитоценоз". Расскажу о том, с чем сталкиваюсь каждый день, живя и работая в Луганской области.

Проблемы старой шахты

13 июля Луганское энергетическое объединение отключит от электроснабжения водоотливной комплекс шахты "Кременная" госпредприятия "Укршахтгидрозащита". Причина обесточивания комплекса — задолженность перед энергетиками в размере 514 тыс грн.

Большая часть долга предприятия перед ЛЭО была сформирована в 2014 году. Она не погашается, несмотря на решение суда, подтвердившего ее наличие.

ГП оплачивает только текущие платежи за электроэнергию, но непостоянно и недисциплинированно. Часто просрочивается оплата счетов за потребление, из-за чего только за последние полгода долг вырос на 100 тыс грн.

Луганское энергетическое объединение с 2014 года пыталось добиться оплаты долга, ведь мы не имеем права поставлять электроэнергию бесплатно. Кроме того, оплата потребителями необходима, чтобы мы сами могли расплатиться за электроэнергию перед госпредприятием "Энергорынок".

На протяжении трех лет мы не раз обращалось к руководству страны, области, "Укршахтгидрозащиты" с просьбой помочь в погашении долга. Никакой реакции не было и к этому уже все привыкли.

Экологическая угроза

Теперь — самое интересное. Отключение электроснабжения водоотливному комплексу шахты "Кременная" повысит уровень воды в стволе выше допустимого уровня, что угрожает подтоплением 212 га территорий города Кременная.

Из-за этого возрастет интенсивность выхода метана на поверхность. Он будет накапливаться во взрывоопасной концентрации в подвалах домов, что может привести к техногенной катастрофе на территории Луганской области. Последствия этого могут быть непрогнозируемыми и непоправимыми.

Напомню: никакой реакции на наши обращения нет. Власть и руководство госпредприятия понимают, что мы не можем кредитовать данный объект. К тому же, на нас навесили искусственный долг, 5 млрд грн, за поставки электроэнергии в так называемую ЛНР, осуществляемые согласно постановлениям Кабмина.

ЛЭО уже несколько раз отключало электроэнергию данному объекту, но реакции все равно не было. Мы снова и снова давали ток насосам, поддаваясь на уговоры и обещания Кременской районной госадминистрации. Она единственная озаботилась возможным экологическим коллапсом.

Недавно этим вопросом занялись и в ОГА Юрия Гарбуза, но это все равно не привело к оплате государством своих долгов.

Совещания не помогают

6 июня 2017 года в Киеве под председательством вице-премьера Владимира Кистиона прошло совещание при участии представителей ЛЭО, Луганской ОВГА, Минэнергоуглепрома, НКРЭКУ и Минфина, на котором вновь рассматривался вопрос задолженности за потребленную электроэнергию.

Минэнергоуглепрому и Минфину были даны поручения разработать пути погашения "Укршахтгидрозащитой" долга. Однако у ЛЭО до сих пор нет понимания, как будет погашаться имеющаяся задолженность.

ЛЭО всегда осознавало масштабы возможных последствий, поэтому каждый раз включало электроснабжение. В то же время никто не слышит самих энергетиков, вынужденных самостоятельно бороться с недобросовестными потребителями в условиях хозяйственного кризиса, искусственно созданного государством.

В этот раз мы будем вынуждены отключить водоотливной комплекс шахты "Кременная", несмотря на все угрозы. Мы три года давали шансы решить проблему, но оказалось, что это никому не нужно, кроме нас.

Киевские мыслители

ЛЭО обращается к высокопоставленным чиновникам в Киеве: хватит разговаривать и мониторить ситуацию, давно нужно действовать. Пока вы изучаете и анализируете, наша родная земля превращается в опасную зону.

Мы не раз письменно обращались по этому поводу к Георгию Туке, когда он возглавлял областную госадминистрацию, но никакой помощи не получили. Надеемся, сейчас, когда Тука активно вовлекся в экологический диспут, он услышит Луганщину и поможет решить проблему долгов "Укршахтгидрозащиты".