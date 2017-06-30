Табу на слова "молоко" і "сир"

Интересное решение принял суд ЕС в деле против немецкой TofuTown.com.

Эта фирма продавала продукты с названиями "растительный сыр" и "тофу масло".

В суд обратилась ассоциация Verband Sozialer Wettbewerb, которая борется с недобросовестной конкуренцией.

Суть спора: недопустимо называть пищевые продукты молоком, сыром, сливками, маслом или йогуртом, если они таковыми не являются, то есть если они не произведены из продуктов животного происхождения.

Суд постановил, что молоком не могут называться пищевые продукты, имеющие растительное происхождение, в том числе молочные продукты из сои и тофу. Суд отметил, что наличие или добавление каких-либо объяснительных терминов не может полностью исключить вероятность путаницы со стороны потребителей.

Решение суда, безусловно, прогрессивное ввиду все большего появления заменителей натуральных ингредиентов более дешевыми аналогами. Причем относится это не только к молочным продуктам, но и ко всем пищевым продуктам вообще: кондитерским изделиям, мясным изделиям, напиткам.

Ввиду принятия такого судебного решения всем украинским экспортерам, которые поставляют молоко и молочные продукты в Европу, придется учитывать указанные в решении нюансы маркировки своей продукции.

В соответствии со статьей 58 соглашения об ассоциации Украины с ЕС в отношении обязательной маркировки товаров Украина взяла на себя обязательства стараться свести к минимуму свои требования по маркировке.

При этом в соответствии с директивой ЕС №1308/2013 термин "молоко" и обозначения, которые используются для молочных продуктов, могут использоваться для обозначения смешанных продуктов. Таким образом, в решении суда против TofuTown.com речь идет о ситуации, когда в составе продукта молочные ингредиенты животного происхождения отсутствуют вообще.

В Украине существует такой же запрет на использование слов "молоко", "сыр", "сливки" в наименованиях продуктов, если они сделаны не из молочного сырья.

Молочными продуктами являются продукты, полученные из молока или молочного сырья, которые могут содержать пищевые добавки, необходимые для производства, при условии, что эти добавки ни частично, ни полностью не заменяют составляющих молока (молочный жир, молочный белок, лактозу).

Закон Украины "О молоке и молочные продуктах" не допускает использование названий молочных продуктов в именах собственных продуктов и торговых марках, если эти продукты производятся с использованием немолочного сырья.

Ранее в Украине производителям разрешили выпускать "сырный продукт", в котором можно заменять молочный жир растительным на 20%, 50% и даже 100%. Ситуация идентична той, в отношении которой суд ЕС принял указанное выше решение. Разница лишь в том, что у нас такой продукт не называется сыром.

То же относится и к маслу: если в масле присутствуют жиры растительного происхождения, то это уже не масло, а спред.

В соответствии с техническим регламентом маркировка продуктов не должна вводить в заблуждение потребителя относительно их характеристик. На этикетках не должно быть информации об отсутствующих свойствах продукта и данных об особых свойствах, когда все подобные продукты имеют такие же свойства.

В Верховной Раде с 2015 года находится проект о внесении изменений в закон "О молоке и молочных продуктах". Он предлагает ввести термин "молокосодержащие продукты". Это продукты, в которых жиры немолочного происхождения могут составлять не более 50%, но не могут заменять молочный белок и лактозу.

Проблема в Украине заключается в том, что использовать пальмовое масло не запрещено, и часто недобросовестные производители не указывают наличие этого масла в составе. Естественно, что производителям, которые не используют пальмовое масло при производстве молочных продуктов, сложно конкурировать.

Более того, в Украине в последние десятилетия наблюдается дефицит сырого молока. В связи с этим производители вынуждены искать замену натуральным молочным составляющим, которые могут полностью заменить внешние и вкусовые характеристики молока и молочных продуктов.

Хотя выпуск молока и молочных продуктов в Украине государство контролирует наиболее тщательно, важно на законодательном уровне закрепить требования к возможным вариантам производства и маркировки не только молочных, но и всех пищевых продуктов, чтобы не допустить обмана потребителей.

Закрепление в законодательстве такого же, как в ЕС, запрета на использование терминов "молоко", "сыр", "масло" для продуктов, содержащих сырье растительного происхождения, было бы вполне логичным и обоснованным.