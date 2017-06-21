Як продати всі активи банків-банкрутів до кінця 2018 року

Вже минув рік з того часу, як Фонд гарантування ініціював та розпочав втілення з Прозорро ідеї продажу активів неплатоспроможних банків на Prozorro.Продажі.

Це було продиктовано необхідністю дати рівний доступ до виставлених на продаж активів кожному потенційному покупцю.

Prozorro.Продажі зарекомендувала себе як максимально ефективна система. Залишається питання часового розриву між виставленням на продаж, проведенням повторних аукціонів та надходженням коштів.

Фонд гарантування неодноразово заявляв, що з часом погіршується якість активів неплатоспроможних банків, більше того, є високий ризик їх втратити. Особливо це стосується кредитів, а вони становлять 80% від всіх активів.

У період проведення оцінки та процедури підготовки до продажу, недобросовісні позичальники мають досить часу щоб вивести ліквідну заставу, оголосити про своє банкрутство, у судовому порядку визнати кредитний договір недійсним. І це далеко не весь перелік втілення в життя вислову, який вже став мемом українських реалій, що "кредити повертають тільки боягузи".

Також у нас є факти, що у період передпродажної підготовки неплатоспроможні банки з допомогою державних реєстраторів безпідставно позбавляються права власності на об'єкти нерухомості.

Безумовно, Фонд гарантування протягом всього часу шукав вихід із цієї складної ситуації.

І ми вважаємо, що це нам вдалося. Мова йде про запровадження продажу активів на голландських аукціонах у системі Prozorro.Продажі. Лот виставлятиметься за балансовою вартістю. Ціна знижуватиметься до тієї, на яку погоджується перший покупець. Це все відбуватиметься протягом одного дня.

Протягом аукціону для покупців передбачена можливість один раз підняти ціну від запропонованої. Уточню, що це буде тільки один раз для всіх учасників. Хто ним скористається, той і буде визначений переможцем.

Непродані лоти ми будемо об'єднувати в пули і повторно виставляти на продаж також за голландською системою.

Перші такі аукціони вже проводитимуться у вересні-жовтні 2017 року, а до кінця 2018 року ми плануємо за таким принципом продати всі активи неплатоспроможних банків, які на сьогодні є в управлінні Фонду гарантування.

У чому переваги нової системи?

По-перше, за новою системою Фонд буде розпочинати торги навіть якщо є лише один учасник. Потенційні покупці не будуть знати загальну кількість зареєстрованих, що, відповідно, триматиме інтригу та примусить зацікавлену особу тиснути кнопку "buy" якнайшвидше.

По-друге, зникнуть безкінечні кола безрезультатних торгів із лінійними десятивідсотковими пониженнями. Зараз вони можуть безрезультатно тривати місяцями.

Натомість, Фондом буде збільшено строки передпродажної експозиції та маркетингу активу мінімум до одного місяця, що дозволить ринку звернути увагу та вивчити його.

Нагадаємо, що на сьогодні максимально розширене коло потенційних покупців, хто може придбати, в тому числі права вимоги за кредитом.

Сподіваємося, що такі принципи роботи Фонду з активами стануть вагомим фактором, що стимулюватиме розвиток ринку проблемних активів в Україні. Вважаємо, що приватні структури будуть більш ефективними в роботі із тими позичальниками, хто вирішив не повертати кредит.

Ще одним деталлю реформування системи продажу та управління активами неплатоспроможних банків буде те, що повністю нівелюється будь-який одноосібний вплив уповноваженої особи на результати цього процесу.

Рішення буде централізовано прийматися у Фонді гарантування і проходитиме кілька етапів колегіального узгодження.

Крім того, Фонд проводитиме систематичну ротацію уповноважених осіб. Як свідчить практика, цей інструмент вже довів свою ефективність.