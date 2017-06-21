Про те, як НБУ відбирає хліб у футболістів "Динамо"

Футболисты голодают. Многие из них вынуждены уезжать на заработки, чтобы прокормить свои семьи. Что поделать, жены-модели обычно очень прожорливые.

Динамо жалуется, что денег нет. Денег нет, потому что Приватбанк денег не дает. Не дает денег в кредит, кстати.

То есть, Динамо хочет платить зарплаты за счет кредитных денег от Приватбанка и очень возмущается, что банк денег не дает. Казалось бы, нелогичное возмущение. Равно как и не логичный подход к финансированию футбольного клуба за счет кредитных денег.

Ведь деньги, вложенные в зарплату футболистов Динамо Киев, вряд ли когда-то можно будет отбить. Это путь в один конец.

Возможно, руководство футбольного клуба тут же нашло бы ответ. Сказало бы, что ведь у них кредит выдается под залог депозита. Который и гарантирует возврат кредитных траншей. И вроде бы все было бы логичным. Если бы не одно но. Этот депозит существует теперь только в фантазии руководителей того самого футбольного клуба.

Потому как он был списан при национализации как средства связанных лиц. И сколько бы денег не заносили футбольные функционеры в суды разной инстанции в Украине, выносящие какие угодно решения, материализоваться этот депозит пока просто невозможно.

Хоть к этому уже и активно прокуратура подключалась. Которая борется за народное счастье. И очень, видать, хочет, чтобы народные деньги пошли на самую народную команду. Но пока воз и ныне там.

Все старания судов и прокуратуры не вернули деньги. И "бедные" футболисты, которым нечем кормить свои семьи, остаются без заработной платы за май. Хотя, вспоминая, как они играли в этот май, то может и справедливо остаются.

Но может и тут не правы те, кто списал депозит. Ведь где Суркисы, а где Коломойский и Ко. Близко, конечно. Но ведь недостаточно близко. И зачем списывать деньги чужих людей. Ограбили футбольный клуб. И по какому праву…

Но тут снова придется вспоминать историю с кредитной активностью Приватбанка. Тем более, намедни аудиторы отметили, что 99% кредитного портфеля банка имело признаки дефолта. И все признаки того, что кредиты этим дефолтерам выдавали "как своим".

И вот тут оказывается, что тот самый депозит, о котором так радеют футбольные боссы, появился в Приватбанке за счет средств, которые не чуждые этим функционерам люди получили в кредит в том самом Приватбанке.

Да что там чуждые. Кредит получили три жены Суркиса старшего (он не многоженец, они просто по очереди были женами и теперь, наверное, дружат) и одна младшего. Романтика.

Далее эти средства направились на солнечный Кипр (чувствуется женская рука), вернувшись уже депозитом в банк. И тот самый кредит, который потом перекредитовали в безымянном "Рога и копыта" и который так и остается висеть на балансе банка. И собственно формируя ту самую дырку, которую вынуждены были залатать деньгами налогоплательщиков.

И тогда выходит, что футболисты очень связанные лица. Другим такие бы кредиты не давали. Все ведь помнят, что происходило с "чужими" заемщиками Приватбанка, которые не возвращали долги?

В итоге, Динамо не может получить кредит под залог депозита, которого уже нет, потому что он был списан как средства связанных лиц, получивших средства от кредита в этом самом Приватбанке.

И теперь футбольные боссы говорят, что стыдно будет смотреть в глаза футбольных болельщиков тем людям, которые не дают забрать из Приватбанка честно заработанные. Что может погубить Динамо Киев, отправив его вслед замечательным Днепр и Металлист.

То ли собственники Динамо не знали, что нельзя держать все яйца в одной корзине. То ли очень удобный повод для шантажа. Во что более охотно верится.

Но вот ведь беда. Когда смотришь в глаза среднестатистическому человеку, то никогда не знаешь, болеет он за Динамо Киев или не болеет. И с большой вероятностью футбол ему вообще по барабану. Но вот он точно является налогоплательщиком Украины. А значит уже заплатил немало денег за спасение Приватбанка.

И вот как смотреть в глаза среднестатистическому налогоплательщику – этот вопрос должен мучать президента Динамо. Потому как он хочет, чтобы тот достал еще немного денег из своего кармана и отсыпал их на зарплаты доморощенных футбольных звезд.

И вопрос о том, как смотреть в глаза болельщикам Динамо, которые уже давно с ужасом смотрят на происходящее на футбольном поле. Но это уже философский вопрос.

И как-то подозрительно вовремя закончились деньги на зарплаты великим футболистам. Аккурат под 1 июля, когда бывшие собственники банка должны были внести залоги. Но не внесли.

И теперь, по идее, должен включится маховик по поиску их активов по всему миру. Что может сделать их жизнь крайне не комфортной. И дабы этого не случилось, они готовы на многое. И их очень порадовали бы протесты агрессивных футбольных фанатов под зданием НБУ.

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