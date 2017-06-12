Нацбанк знову послаблює обмеження на валютному ринку. Наслідки

Необходимость либерализации валютного регулирования в Украине является более чем очевидной, ибо жесткие ограничения в валютной сфере отнюдь не способствуют развитию финансовых рынков и бизнеса в целом.

Антикризисные ограничения, введенные Нацбанком в 2014 году и затем регулярно продлевавшиеся, закономерно привели к тому, что значительная часть валютных трансакций ушла в "тень", что было на руку только валютным менялам.

Неэффективность этих мер осторожно признает и сам регулятор. В пресс-релизе, размещенном на сайте НБУ, говорится об ослаблении "ограничений, которые утратили свою действенность, и смягчение которых не приведет к дестабилизации ситуации на межбанковском и наличном сегментах валютного рынка".

К тому же, снятие чрезмерных административных ограничений на валютном рынке имеет большое значение в контексте интеграции Украины в европейское экономическое пространство и соответствует обязательствам, взятым на себя страной в контексте соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нужно отметить, что ослабление целого ряда антикризисных ограничений НБУ уже произошло. Например, был снижен до 50% объем валютных поступлений, подлежащих обязательной продаже на межбанковском рынке, увеличен предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям, существенно поднят максимальный лимит покупки наличной валюты.

В этом контексте новые шаги НБУ по валютной либерализации выглядят закономерным продолжением данной политики. В частности, постановлением правления НБУ №44 от 30 мая 2017 года предусматривается следующее.



1. Снятие ограничений для физических лиц на переводы иностранной валюты по текущим валютным неторговым операциям.

Ранее существовал лимит 15 тыс грн на один рабочий день, кроме ограниченного ряда случаев: оплаты лечения или учебы за рубежом, выезда на ПМЖ. Иными словами, с 12 июня 2017 года, когда это изменение вступит в силу, граждане смогут переводить за рубеж валюту без ограничений суммы.



2. Возможность банка покупать иностранную валюту по поручению его клиента, даже если на его счете есть 100 тыс долл или больше. Ранее, в случае превышения данной суммы, это было запрещено. Клиент должен был выполнять обязательства в иностранной валюте за счет имеющейся у него валюты.



3. Возможность банков менять иностранную валюту без ограничений по группам классификатора иностранных валют и банковских металлов. Ранее обменные операции можно было проводить в пределах одной группы классификатора.

При наличии благоприятных макрофинансовых предпосылок НБУ анонсирует дальнейшую либерализацию валютного регулирования в соответствии со своей концепцией нового валютного регулирования от 1 декабря 2016 года, где был анонсирован целый пакет мер по валютной либерализации.

Среди мер — отмена требований об обязательной продаже валютной выручки, максимальном размере предоплаты по импортному контракту, предельном сроке по экспортно-импортным контрактам, а также упрощенное получение лицензии для прямых инвестиций в поддержку экспорта украинских товаров.

На следующем этапе планируются еще более революционные меры: отмена запрета на досрочное погашение кредитов от нерезидентов, отмена регулирования максимальной процентной ставки по кредитам от нерезидентов, свободное выведение средств от продажи акций и корпоративных облигаций, полная отмена лицензирования инвестиций и перечисления средств за рубеж.

При этом НБУ обещает постепенный переход от разрешительной системы валютного контроля к уведомительной процедуре.

Эти меры будут иметь позитивное значение прежде всего для бизнеса, занимающегося внешнеэкономической или инвестиционной деятельностью. Снятие ограничений с экспортно-импортных операций и прямых иностранных инвестиций позволит повысить экспортный потенциал Украины.

Валютное регулирование станет более прозрачным и понятным для бизнеса, а временные и финансовые затраты на соблюдение валютного законодательства существенно уменьшатся. Либерализация валютного регулирования будет также способствовать скорости и эффективности трансграничных расчетов, без чего невозможна интеграция в мировое экономическое пространство.

Кроме того, снятие ограничений на отток капитала, как это ни парадоксально, будет способствовать его притоку в страну. Иностранные инвесторы будут чувствовать себя более комфортно, понимая, что они в любой момент смогут забрать свои инвестиции или доходы от инвестиционной деятельности.

Вместе с тем, регулятору важно помнить, что объем оттока капитала зависит не от жесткости валютного контроля, а от эффективности таможенной и налоговой политики страны, ее инвестиционного климата.