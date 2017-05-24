Однією з важливих змін, прийнятих у рамках міні-податкової реформи 2017 року, було запровадження 9-відсоткової ставки податку на доходи фізичних осіб для виплати дивідендів специфічними суб'єктами господарювання.

Така ставка, зокрема, була передбачена для виплат дивідендів, які здійснюються нерезидентами, інститутами спільного інвестування та неплатниками податку на прибуток, у тому числі платниками єдиного податку.

Чому ця зміна така важлива? Відповідь доволі проста: застосування даної норми може сприяти виведенню частини доходів із тіні.

По-перше, начебто є готовність деяких заможних членів суспільства отримувати легальний дохід від своїх іноземних компаній у формі дивідендів, якщо їх оподатковуватимуть за ставкою 9%, а не 18%.

По-друге, деякі схеми податкової оптимізації, які застосовували юридичні особи-платники єдиного податку третьої групи для уникнення ставки на дивіденди 18%, можуть втратити сенс. Такі платники замість виведення коштів за безтоварними договорами на фізичних осіб-підприємців можуть виплачувати дивіденди.

Витрати на виплату дивідендів будуть на кілька відсоткових пунктів вищими за послуги фізичних осіб-підприємців. Однак, враховуючи повну законність операції, можна припустити, що вибір буде зроблено на користь виплати дивідендів.

По-третє, застосування зниженої ставки податку може сприяти виведенню з тіні доходів представників малого та середнього аграрного бізнесу. Їх підприємства переважно є платниками єдиного податку четвертої групи.

Можна припустити, що за зниженої ставки прибутки ділитимуться між власниками таких підприємств через виплату дивідендів, а не через "темні" схеми.

Найбільш цікавий момент — визначення часу набрання чинності змінами щодо застосування 9-відсоткової ставки податку на дивіденди.

Закон від 21 грудня 2016 року "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" передбачає застосування 9-відсоткової ставки податку на доходи фізосіб з дня набрання чинності законом про службу фінансових розслідувань. Дуже глибока ідея, чи не так?

Спочатку замість податкової міліції створюється служба фінансових розслідувань, яка, ймовірно, забезпечить більш якісний контроль за додержанням податкового законодавства, і лише після цього платники зможуть застосувати знижену ставку.

Однак така "геніальна" ідея виявилася банальною технічною помилкою, допущеною при ухваленні закону про покращення інвестиційного клімату.

Помилку виправили законом від 23 березня 2017 року, вилучивши із закону про покращення інвестиційного клімату норму про застосування 9-відсоткової ставки з дня набрання чинності законом про службу фінансових розслідувань. Отже, ця ставка повинна застосовуватися до дивідендів, починаючи з 1 січня 2017 року.

Закон про уточнення набрав чинності лише 15 квітня 2017 року. Дивіденди, які виплачувалися з 1 січня 2017 року до 15 квітня 2017 року, оподатковувалися за ставкою 18%. Чи можливо повернути надміру сплачений ПДФО за цей період і як?

Передусім податковий агент, який оподатковував дивіденди у цей період, повинен відобразити надміру сплачений податок у податковому розрахунку 1ДФ.

У графі 4а "сума утриманого податку (нарахованого)" потрібно відобразити суму податку за ставкою 9%, а у графі 4 "сума утриманого податку (перерахованого)" відобразити суму сплаченого податку за ставкою 18%.

Після опрацювання звітності податківцями в інтегрованій картці платника податків повинна сформуватися сума надміру сплаченого ПДФО, яка підлягає поверненню.

Відкритим питанням є те, хто має право на повернення надміру сплачених коштів: податковий агент чи платник, на користь якого були виплачені дивіденди.

Перш за все, логічним є звернення із заявою про повернення надміру сплаченого податку фізичною особою — отримувачем дивідендів. Таке право надає платнику податку стаття 43 Податкового кодексу. Надміру сплачений податок підлягає поверненню платнику протягом 20 календарних днів з моменту подання заяви.

Можливість повернення надміру сплаченої суми податковому агенту, який виплачував дивіденди, законодавством прямо не передбачена. Однак на таку можливість вказує роз'яснення ДФС, розміщене у ресурсі "ЗІР" (категорія 103.07).

Згідно з роз'ясненням, податковий агент має право повернути або врахувати в рахунок сплати наступних платежів суму надміру сплаченого податку. Зрозуміло, що після отримання надміру сплаченої суми з бюджету податковий агент повинен буде перерахувати його фізичній особі як невиплачену частину дивідендів.

Органи ДФС, як правило, не дуже схильні до добровільного повернення надміру сплачених податків платникам. Тому платникам та податковим агентами, які не готові до зарахування надміру сплаченого ПДФО в рахунок сплати наступних платежів, треба бути готовими до судового протистояння з податківцями.