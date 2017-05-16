Без проблем: як великому бізнесу себе захистити

Ожидалось, что "жизнь по-новому" украинского бизнеса будет другой.

Однако за последние несколько лет у крупных инвесторов в Украине проблем не уменьшилось. Наоборот — трудности стали более глобальными.

Изобретательное рейдерство

Крупный бизнес столкнулся со значительным увеличением количества уголовных дел как в налоговых вопросах, так и в сегментах, не связанных с налогами.

Генеральная прокуратура Украины активизировалась. Спектр "вопросов" настолько разнообразный, что проследить какую-либо систему сложно. С большой вероятностью можно сказать одно: проблемы возникают у достаточно крупных компаний, которые активно инвестируют в Украину.

Это уголовные дела по факту причинения ущерба государству, если бизнес вступал в хозяйственные отношения с госкомпаниями, по факту превышения полномочий чиновниками, если бизнес покупал госсобственность, по факту самовольного захвата земли, хотя у компании был заключен договор аренды.

Юридическая и доказательная часть в уголовных делах, которые возбуждают в отношении наших клиентов, очень слабая. Несмотря на это, нам приходится проводить огромную работу, чтобы доказать отсутствие факта преступления и прекратить уголовное преследование компании и ее руководителей.

Это только вершина айсберга.

Бизнес страдает от множества следственных действий, которые проводятся в рамках возбуждаемых уголовных дел. Это обыски, изъятия документов, техники, раскрытие банковской тайны, аресты активов. Все это завершается негласными действиями — прослушиванием и записью телефонных разговоров.

Самое главное — законодательством не предусмотрены сроки расследования таких дел. Если в деле не предъявлено подозрение, то оно может тянуться годами. Следовательно, годами можно проводить любые следственные действия.

Как показывает практика, в 95% случаев суды удовлетворяют любые ходатайства представителей правоохранительных органов. Поэтому лицо, в отношении которого проводятся "следственные действия", является абсолютно бесправным и даже не может подать доказательства о своей невиновности.

Точнее, подать доказательства можно, но правоохранительные органы не принимают такие документы. По действующему криминально-процессуальному законодательству лицо не имеет официального статуса в деле до предъявления подозрения, следовательно, ни одно ходатайство рассмотрено не будет.

Вызывает беспокойство также тот факт, что уголовные дела возбуждаются против крупных иностранных компаний, которые инвестируют в экономику огромные средства, создают рабочие места и официально уплачивают все налоги.

Все это влияет на имидж страны и отпугивает потенциальных инвесторов. Их, прежде всего, интересуют сохранность вложений и честные правила игры в рамках законодательства, а с этим Украине нужно еще поработать.

Спасение утопающих

Нет единого ответа, почему у бизнеса возникают проблемы. Каждый случай индивидуален. Подтексты могут лежать не только в юридической сфере.

Многие наши клиенты, которые страдают от неправомерных действий госорганов, сами допустили ошибки на начальных стадиях бизнес-процессов. Это позволило их оппонентам, включая госорганы, превратить эти ошибки в серьезную проблему.

Пример — громкое дело швейцарской компании Risoil S.A., которая строит зерновой терминал в Черноморском порту. Это было одно из самых сложных дел в нашей практике. Инвестор, чтобы избежать техногенной катастрофы и предотвратить оползень, начал строить подпорную стену, которая должна была сохранить не только его имущество, но и собственность госпредприятия.

Работы немного опередили выдачу документов об аренде земли, которая с 2014 года находилась в процессе отведения компании. По расчетам Risoil S.A., это могло повлечь за собой административный штраф, но все оказалось иначе.

Это обстоятельство стало основанием для возбуждения уголовного дела, которое создало проблемы не только для хозяйственной деятельности компании, но и для ее первых лиц. Расследование проводила Генпрокуратура.

Были проведены каскады обысков в самой компании и у контрагентов, изъято огромное количество документов, проведены допросы и экспертизы.

Чтобы урегулировать дело в пользу компании, потребовались год кропотливой работы, более сотни ходатайств в ГПУ, более 60 обращений в суд, официальная помощь дипломатических миссий, международных организаций и медиа.

Год для таких сложных конфликтов — очень быстрый результат. Зачастую они могут тянуться от пяти до семи лет, полностью парализуя работу бизнеса.

На шаг впереди

Как правило, когда противостояние с госорганами находится в серьезной стадии обострения, доказать свою правоту инвестору становится все сложнее. Обе стороны имеют в своем распоряжении доказательства, подтверждающие нарушения оппонентов, и предсказать, кому поверит суд, достаточно просто.

В таких условиях важно просчитывать риски. Сделав это, вы лишаете оппонентов малейшей возможности создать бизнесу проблему. К сожалению, сейчас, как и раньше, чаще приходится спасать бизнес, чем минимизировать риски на старте. Однако человеку, как и бизнесу, свойственно извлекать уроки из своих ошибок.

Быть на шаг впереди оппонентов — один из таких уроков.