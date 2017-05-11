Вася, а як же Маск?

Сидит Вася на диване и щёлкает пультом. Вася — безработный, последний раз работавший личным водителем вице-президента банка. Банк "схлопнулся", вице-президент сбежал, Васю уволили.

До банка Вася работал охранником в торговом центре. Ходил важный, в костюме, с переговорным устройством, и строго смотрел на покупателей. А теперь Вася сидит в трусах на диване, ждет пока его жена придет с работы и принесет домой пива и колбасы.

Вася щёлкает пультом, после чего включит домашний компьютер и будет писать злые анонимные комментарии под статьями на "Украинской правде". Жизнь вроде как-то текла, работа работалась — и тут внезапно всё в жизни Васи резко поменялось.

Вася воспитан по всем правилам "дворовой" романтики, которая из года в год расцветает теплыми майскими вечерами и затухает с приходом октябрьских холодов. Одновременно с этим у Васи заканчиваются деньги на сигареты и пиво и приходится искать работу.

А тем временем вокруг продолжается роскошная жизнь, манящая своими дорогими атрибутами - крутыми тачками, часами, женщинами, костюмами и коттеджными поселками.

А в жизни Васи так и не случается просвет. Вместо этого у него растёт и крепнет ненависть. Причина у ненависти — зависть. Зависть отстающего в отношении тех, кто бежит впереди.

Наш государственный истеблишмент примерно на 80% состоит из людей, потерявших моральные ориентиры, не умеющих грамотно писать и излагать свои мысли ни на одном языке. Но зато они круто разбираются в "схемах".

Большинство из них хотя бы раз воспользовалось привилегиями собственного положения, и значительная часть пользуется этим постоянно: пишет справки, мутит липовые акты купли-продажи, подделывает реестры, вымогает взятки, получает откаты и так далее.

Каждый новый прокурор, судья, таможенник или районный депутат, каждый новый бюрократ, который становится начальником паспортного стола, ЖЭКа или ведомственного департамента, наделенный полномочиями контроля и распределения — первым делом приводит с собой всю свою кумовскую вертикаль и садится на поток. И это продолжается без конца.

Поэтому впереди, в сознании Васи, бегут отнюдь не Илоны Маски. И даже не Grammarly c Petcube . Впереди, в мире Васи, бегут пацанчики, в один прекрасный день ставшие депутатами и чиновниками, которые теперь решают важные вопросы и берут за это соразмерную плату.

Поэтому, когда приходится размышлять о будущем — в воображении Васи не всплывают чистые улицы и зеленые парки. Его не беспокоят причины отсутствия современной и доступной медицины. И он совсем не думает об уровне развития воспитательницы детского сада, куда ходят его дети.

Вася думает о рендж-ровере. Который в один прекрасный день может стать его собственностью.

И произойти это может только в одном случае — если Вася станет таким же, как и его кумиры. Вот на это и направлены все его усилия и жизненные устремления. Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия.

Вы спросите - а как же Маск? Какой на… Маск?. Где Вася и где Калифорния.