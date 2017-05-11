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Вася, а як же Маск?

Вася, а як же Маск?

Сидить Вася на дивані і клацає пультом. Вася — безробітний, останній раз працював особистим водієм у віце-президента банку. Банк впав, віце-президент втік, Васю звільнили.(Рос.)
Четвер, 11 травня 2017, 12:30
Ілля Кенігштейн
керівний партнер Creative Quarter

Сидит Вася на диване и щёлкает пультом. Вася — безработный, последний раз работавший личным водителем вице-президента банка. Банк "схлопнулся", вице-президент сбежал, Васю уволили.

До банка Вася работал охранником в торговом центре. Ходил важный, в костюме, с переговорным устройством, и строго смотрел на покупателей. А теперь Вася сидит в трусах на диване, ждет пока его жена придет с работы и принесет домой пива и колбасы.

Вася щёлкает пультом, после чего включит домашний компьютер и будет писать злые анонимные комментарии под статьями на "Украинской правде". Жизнь вроде как-то текла, работа работалась и тут внезапно всё в жизни Васи резко поменялось.

Вася воспитан по всем правилам "дворовой" романтики, которая из года в год расцветает теплыми майскими вечерами и затухает с приходом октябрьских холодов. Одновременно с этим у Васи заканчиваются деньги на сигареты и пиво и приходится искать работу.

А тем временем вокруг продолжается роскошная жизнь, манящая своими дорогими атрибутами - крутыми тачками, часами, женщинами, костюмами и коттеджными поселками.

А в жизни Васи так и не случается просвет. Вместо этого у него растёт и крепнет ненависть. Причина у ненависти — зависть. Зависть отстающего в отношении тех, кто бежит впереди.

Наш государственный истеблишмент примерно на 80% состоит из людей, потерявших моральные ориентиры, не умеющих грамотно писать и излагать свои мысли ни на одном языке. Но зато они круто разбираются в "схемах".

Большинство из них хотя бы раз воспользовалось привилегиями собственного положения, и значительная часть пользуется этим постоянно: пишет справки, мутит липовые акты купли-продажи, подделывает реестры, вымогает взятки, получает откаты и так далее.

Каждый новый прокурор, судья, таможенник или районный депутат, каждый новый бюрократ, который становится начальником паспортного стола, ЖЭКа или ведомственного департамента, наделенный полномочиями контроля и распределения — первым делом приводит с собой всю свою кумовскую вертикаль и садится на поток. И это продолжается без конца.

Поэтому впереди, в сознании Васи, бегут отнюдь не Илоны Маски. И даже не Grammarly c Petcube . Впереди, в мире Васи, бегут пацанчики, в один прекрасный день ставшие депутатами и чиновниками, которые теперь решают важные вопросы и берут за это соразмерную плату.

Поэтому, когда приходится размышлять о будущем — в воображении Васи не всплывают чистые улицы и зеленые парки. Его не беспокоят причины отсутствия современной и доступной медицины. И он совсем не думает об уровне развития воспитательницы детского сада, куда ходят его дети.

Вася думает о рендж-ровере. Который в один прекрасный день может стать его собственностью.

И произойти это может только в одном случае — если Вася станет таким же, как и его кумиры. Вот на это и направлены все его усилия и жизненные устремления. Притворство сплачивает воедино тех, кто связан круговой порукой лицемерия.

Вы спросите - а как же Маск? Какой на… Маск?. Где Вася и где Калифорния.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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